Epic Games – Fortnite accusé de pratiques trompeuses à grande échelle

Suite à une plainte déposée par deux parents californiens, Epic Games se retrouve sous le coup d’un procès. En cause ? Des « pratiques trompeuses » en lien avec les compteurs indiquant le temps de disponibilité de certains items, qui seraient un levier psychologique pour pousser les utilisateurs à l’achat.

Les deux plaignants se sont tournés vers le tribunal de San Francisco pour diriger une action collective contre Epic Games. Selon eux, les comptes à rebours qui s’affichaient sur certains objets dans la boutique du jeu créent une « illusion de rareté » et un sentiment de FOMO (« Fear Of Missing Out » ou peur de manquer quelque chose) qui auraient pousser les enfants à faire des achats compulsifs. En réalité, les items concernés ne disparaissaient pas forcément de la boutique en ligne une fois le compteur arrivé à zéro, ou les prix restaient inchangés : inutile donc de se précipiter pour aller chercher la carte bleue de papa et maman en pensant faire un affaire.

Sauf que dans plusieurs états, il s’agit d’une pratique commerciale illégale, considérée comme de la publicité mensongère qui mettrait en avant une fausse promotion. C’est donc de ces « tactiques commerciales trompeuses » que Epic Games est accusé. Dans la plainte, on peut d’ailleurs lire que « de nombreux tribunaux ont déjà statué sur le caractère illégal des compteurs comme ceux de la boutique Fortnite ».

Epic Games est actuellement en appel aux Pays-Bas suite à une procédure similaire. L’autorité néerlandaise pour les consommateur avait elle aussi porté plainte à propos des comptes à rebours, qualifiés de « pratiques malhonnêtes » envers les enfants, et Epic avait écopé d’une amende de 1,1 millions d’euros.

Dans un communiqué au média Polygon, un porte-parole de Epic Games tient néanmoins à souligner que :

Cette plainte contient des informations erronées et ne reflète pas le fonctionnement réel de Fortnite. L’an dernier, nous avons supprimé le compte à rebours de la boutique et mis en place plusieurs protections contre les achats non désirés. […] De plus, lorsqu’un joueur crée un compte Epic et indique qu’il a moins de 13 ans, il ne peut pas effectuer d’achats tant qu’un parent n’a pas donné son consentement. Une fois ce consentement obtenu, nous offrons des contrôles parentaux de haute qualité, y compris la possibilité de protéger les achats avec un code PIN. Nous défendrons fermement notre position face à ces accusations.

Reste à voir si la justice des états concernés va trouver cette plainte recevable en tant qu’action collective. Si c’est le cas, il semblerait donc que Epic Games compte bien se défendre, alors que de plus en plus de parents et d’organismes s’inquiètent face à la monétisation des jeux favoris de leurs enfants, un public particulièrement visé par les jeux-services les plus populaires du marché.