Star Wars Outlaws – Ultime DLC pour faire oublier des parsecs de galère

C’est lors du Star Wars Celebration de Tokyo que Star Wars Outlaws est revenu donner signe de vie, avec l’annonce officielle de son dernier DLC intitulé A Pirate’s Fortune. Une extension prévue pour le 15 mai 2025, mais qui avait toutefois fuité quelques jours plus tôt via une vidéo publiée (puis rapidement retirée) sur la chaîne YouTube d’Ubisoft, privant ce dernier de l’effet de surprise initialement escompté. Le trailer, désormais public, nous embarque dans une nouvelle aventure aux côtés de Kay Vess, Nix, et surtout de l’iconique Hondo Ohnaka, pirate bien connu des fans de la série animée Clone Wars.

Cap sur le système Khepi !

Cette dernière extension du season pass de Star Wars Outlaws plonge donc les joueurs dans une quête à travers la galaxie, où une chasse au trésor intergalactique les attend. Après une introduction palpitante pendant laquelle Hondo libère Kay de prison, le duo improbable se lance à l’exploration du système Khepi, à la recherche des secrets cachés dans une mystérieuse tombe. Sur leur route, ils croiseront Stinger Tash et sa bande des Rokana Raiders, un groupe rival bien décidé à mettre la main sur le butin.

Mais cette nouvelle épopée ne se résume pas à une course au trésor. Le DLC proposera aussi de découvrir une nouvelle faction : la Miyuki Trade League, une organisation clandestine offrant des récompenses aux contrebandiers capables de livrer des marchandises dangereuses à travers la galaxie. Le tout dans une pure ambiance de western galactique, toujours fidèle à l’esprit du jeu et à cette volonté de suivre des contrebandiers de la galaxie lointaine, loin des Jedi et de la Force.

Le retour d’un pirate emblématique de Clone Wars

La présence d’Hondo Ohnaka, doublé à nouveau par le génial Jim Cummings en VO, est une belle surprise pour les fans de la saga, en particulier des séries animées. En VF, c’était le regretté Patrick Béthune qui lui prêtait sa voix dans Clone Wars et Star Wars Rebels, avant d’être remplacé par Philippe Résimont. Reste à savoir si ce dernier reprendra son rôle dans ce DLC ou si un autre comédien sera choisi, la saga ayant la fâcheuse tendance à changer fréquemment de voix françaises, au grand dam des fans francophones et de la cohérence vocale de l’univers.

Hondo Ohnaka donc, personnage haut en couleur apparu successivement dans Clone Wars puis Rebels, fait ici son grand retour, dans un scénario se déroulant après les événements de L’Empire Contre-attaque, un moment de la chronologie n’ayant jamais été véritablement exploré pour ce protagoniste (à l’exception de Galaxy’s Edge).

Cette extension offre ainsi une occasion de découvrir l’évolution de Hondo dans une galaxie désormais sous le joug de l’Empire, en explorant sa capacité à s’adapter pour survivre et prospérer, fidèle à son code de la piraterie, aussi singulier que flexible.

Des cadeaux pour tout le monde et une démo gratuite

En plus de cette extension payante, Ubisoft a tenu à remercier la communauté qui a soutenu le jeu malgré ses nombreux problèmes techniques et son insuccès commercial : tous les joueurs recevront gratuitement des objets cosmétiques inspirés de la série Disney + Star Wars: Skeleton Crew, incluant une tenue pour Nix, un trophée pour le speeder, ainsi qu’un bibelot à équiper sur le véhicule et le Trailblazer, votre vaisseau principal.

Et si vous n’avez jamais essayé Star Wars Outlaws, c’est le moment ou jamais : une démo gratuite de trois heures est désormais disponible sur Steam, vous permettant de découvrir les premières missions du jeu, notamment sur Tatooine et ses zones spatiales avoisinantes.

Le baroud d’honneur d’Outlaws ?

Star Wars Outlaws a connu une histoire compliqué. Critiqué pour ses sections d’infiltration rigides, certains choix de design, ou encore un gameplay jugé parfois trop classique, le jeu d’Ubisoft n’a pas su convaincre les joueurs à sa sortie. Mais depuis, les choses semblent avoir changé.

Les développeurs ont retravaillé en profondeur certaines mécaniques, notamment l’infiltration, en supprimant ou rééquilibrant plusieurs zones problématiques. De nombreuses mises à jour ont aussi enrichi l’expérience avec plus de fluidité, de personnalisation et d’accessibilité. Surtout, l’univers d’Outlaws a toujours eu du potentiel : une protagoniste charismatique, des zones ouvertes variées, et un vrai sens de l’aventure à la Han Solo, entre contrebande et alliances douteuses.

Avec ce DLC final et une démo accessible à tous, Star Wars Outlaws revient sous un jour bien plus séduisant pour, peut-être, séduire les derniers réfractaires. Et si la saga de George Lucas nous a bien appris quelque chose, c’est que tout le monde a le droit à une rédemption (à l’exception de l’Empereur Palpatine).