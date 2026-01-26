tt
Test Cozy Caravan – L’aventure d’un petit nomade au grand cœur
Cozy Caravan – L’aventure d’un petit nomade au grand cœur Game

Test Cozy Caravan – L’aventure d’un petit nomade au grand cœur

Test Tales of the Shire – À propos des hobbits

01/08/2025 à 21:12
broccomilie

Test Caravan SandWitch – Mad Max Cozy Road

12/09/2024 à 11:00
broccomilie

inKONBINI, plus qu’un jeu de simulation, une leçon de vie ?

16/11/2025 à 18:02
HypodermicWitch

HypodermicWitch

Dévoreuse de lore invétérée, je me perds volontiers dans des RPG médiévaux plus longtemps que Geralt dans son bain. Passionnée de quêtes secondaires, d’énigmes tordues et de chaque livre poussiéreux trouvé en jeu, je traque les détails comme un célèbre détective. Ah, et j’ai le même prénom qu’un personnage culte du jeu vidéo… coïncidence ? Je ne pense pas.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Cozy Caravan

Jaquette du jeu Cozy Caravan

    • Développeur :

      5 Lives Studio

    • Date de sortie : 08/01/2026
    PCSwitch 2SwitchPS5Xbox Series...

Test Cozy Caravan – L’aventure d’un petit nomade au grand cœur

Test MIO: Memories In Orbit – Une mise en orbite immédiate

Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands