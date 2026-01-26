Test Cozy Caravan – L’aventure d’un petit nomade au grand cœur

Les cozy games semblent avoir le vent en poupe, leur nombre s’est multiplié à vitesse grand V ces dernières années, nous promettant tous plus ou moins la même chose : de la douceur, de la bienveillance, un instant pour souffler après une journée bien chargée. Mais à force d’en voir des dizaines, voire des centaines, une question finit par se poser : tiennent-ils cette promesse ou sont-ils simplement l’application d’une formule recyclée à l’infini ?

C’est avec cette même question que nous nous sommes lancés dans l’expérience Cozy Caravan, un jeu vendu comme une expérience chaleureuse, lente et réconfortante, proposé au prix de 19,50€. Un petit jeu sans grande prétention sur le papier mais qui nous annonce une aventure nomade, communautaire et profondément apaisante.

(Test de Cozy Caravan réalisé sur Nintendo Switch à partir d’une copie envoyée par l’éditeur)

La vie est un long fleuve tranquille

Dès les premières minutes du jeu, Cozy Caravan donne le tempo. Avant même de penser au gameplay ou aux objectifs, nous sommes invités à créer notre personnage. Le nombre de possibilités est étonnamment assez large et terriblement adorable. Raton laveur, axolotl, renard, loutre, blaireau… la décision ne sera pas facile. Les tenues sont également nombreuses et variées. De notre côté nous avons opté pour une petite chauve-souris, élégamment vêtue d’un costume avec nœud papillon. Une fois votre boule de poils terminée, place au jeu.

Visuellement Cozy Caravan se distingue grâce à sa douce esthétique en stop motion. Le rendu donne une impression de maquette animée, presque artisanale. Cet aspect nostalgique renvoie aux jouets et aux films d’animation de notre enfance. C’est un parti pris osé pour un cozy game, ce genre étant plus communément utilisé par les jeux d’horreur à l’aspect inquiétant. Cela étant, dans Cozy Caravan, l’effet est léger et agréable visuellement. Pour ceux à qui le stop motion ne parlerait pas, pas de panique à bord, il est tout à fait possible de le désactiver. L’ambiance sonore vient compléter cette petite bulle de tendresse. La musique, très douce, rappelle les mélodies des petites boîtes à musique de notre enfance que l’on tournait à la manivelle. Dès le début du jeu on se sent comme bercé, invité à ralentir le rythme. Rien n’agresse, rien ne presse.

Le cœur du jeu repose sur une idée simple : voyager de ville en ville à bord de sa caravane (qui se trouve être plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur), pour vendre vos produits aux marchés qui se tiennent tous les week-ends. Mais alors que faire durant le reste de la semaine ? Eh bien à bord de votre fidèle caravane vous sillonnez les routes en quête de services à rendre aux différents personnages que vous croiserez, vous récolterez des produits à même la terre et vous pourrez cuisiner comme un chef étoilé.

À chaque vente faite sur le marché, service rendu, interaction positive ou encore à chaque câlin fait à votre abeille géante de compagnie vous recevrez des petits cœurs qui, eux-mêmes, vous permettront d’avoir des jetons de communauté. Ces derniers vous seront indispensables : grâce à eux vous pourrez améliorer l’intérieur et l’extérieur de votre caravane et donc progresser petit à petit dans votre aventure. Dans ce jeu, toutes vos récompenses découlent du bien que vous faites autour de vous et du bonheur que vous apportez à votre communauté.

Pour celles et ceux qui ont tendance à se sentir très vite désorientés, ne vous inquiétez pas : il y a toujours un habitant pour vous rappeler les missions que vous avez à faire, de plus vous pourrez les retrouver sur chaque carte postale associée à chaque ville sur votre carte. Dans Cozy Caravan, la frustration n’a pas sa place et le joueur est accompagné.

Explorer, récolter, cuisiner…et parfois, espionner

Votre curiosité sera également toujours récompensée. Presque chaque recoin du jeu cache quelque chose, fruits, légumes, collectibles, polaroïds, stickers pour personnaliser votre carnet ou encore des petites grenouilles perdues. Même le simple fait de s’arrêter pour écouter les habitants parler seuls à voix haute peut être utile : certains formulent des souhaits qui ne demandent qu’à être exaucés, et pour lesquels vous continuerez d’accumuler des cœurs. Pour les amateurs de ragots, vous serez ravis de savoir qu’il existe la possibilité “d’espionner” aux portes ouvertes et écouter les conversations, un petit détail parfaitement inutile mais qui colle totalement au ton léger du jeu.

Comme vous l’aurez compris, la cuisine (et le craft, débloquable plus tard dans votre progression) occupe une place assez importante dans le jeu. Dans votre petite roulotte, tout est à portée de main et prêt à l’emploi : votre livre de recettes qui se remplit au fur et à mesure de vos quêtes, votre inventaire et un petit établi. Chaque recette se prépare via un mini-jeu très simple mais suffisamment interactif pour garder le joueur actif en permanence.

Plus tard, grâce à vos jetons de communauté, vous pourrez débloquer de nouvelles stations vous donnant accès à un répertoire d’options de plus en plus vaste. Chaque ingrédient brut possède un nombre de cœurs, mais les plats cuisinés, les objets fabriqués multiplient ces cœurs de manière exponentielle en fonction des ustensiles utilisés pour leur fabrication. Il est donc indispensable de cuisiner et de crafter pour progresser efficacement.

Quand le voyage compte autant que la destination

Cozy Caravan est un jeu reposant, mais jamais ennuyeux. Le rythme est doux sans être lent et cela est d’autant plus vrai au fur et à mesure que votre aventure progresse. Vous aurez toujours quelque chose à faire : un objet à trouver, un plat à cuisiner, un colis à livrer, des plats de pâtes à servir aux clients d’un restaurant. Toutes ces missions peuvent être menées dans n’importe quel ordre, sans aucune pression car elles ne disparaissent jamais, ni dans le temps ni lorsque vous changez d’endroit.

Cette mécanique est très appréciable, d’autant plus si le joueur a tendance à aller là où le vent le mène plus que là où il doit être. Votre caravane, elle, deviendra un véritable VTC, transportant différents habitants d’un village à un autre. La carte, particulièrement grande pour un cozy game, se dévoile petit à petit grâce aux améliorations apportées à votre caravane. Certaines zones resteront inaccessibles sans certains équipements spécifiques. Cette progression au fil de l’eau donne au jeu une belle longévité dès le départ.

Tout n’est pas parfait pour autant, certains dialogues souffrent de répétitions, ce qui peut parfois casser un peu l’immersion, rien de rédhibitoire mais assez remarquable pour le mentionner. Par ailleurs, si au début du jeu les jetons de communauté sont assez faciles à obtenir, ils deviennent graduellement difficiles à acquérir. Il faudra donc s’armer de patience, chaque avancée se révélant d’autant plus gratifiante ou plus frustrante selon votre approche du jeu.

Cozy Caravan est un cozy game qui mérite qu’on s’y attarde. Il n’est pas un parmi des milliers. Il ne révolutionne pas le genre certes, mais il en comprend parfaitement l’essence. Grâce à son atmosphère bienveillante, son évolution pensée autour de l’entraide et du bien-être de la communauté, ainsi qu’à son rythme volontairement lent qui laisse le jeu se dévoiler progressivement, Cozy Caravan s’appuie sur le plaisir de la routine et le sentiment de progression pour s’imposer comme un parfait jeu de chevet.

C’est un jeu qui se savoure, qui prend son temps sans forcément s’attarder et qui invite le joueur à en faire autant. Il est un compagnon idéal pour déconnecter, se détendre et lâcher prise en partant sur des routes sinueuses sans pour aucun autre objectif que de se sentir bien et satisfait. Pour les amateurs de cozy games, difficile de ne pas se laisser embarquer par cette belle aventure à bord d’une petite caravane tractée par une abeille géante.