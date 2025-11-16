inKONBINI, plus qu’un jeu de simulation, une leçon de vie ?

Si vous êtes à la recherche d’une douce et relaxante parenthèse entre deux jeux AAA, inKONBINI pourrait bien être votre nouvelle découverte du printemps prochain. inKONBINI est un jeu de simulation narratif prenant place dans le Japon des années 90, où Makoto gère seule un petit supermarché de quartier, appelé konbini. Entre tâches du quotidien et poésie des interactions humaines, vous pourrez explorer votre magasin dans les moindres recoins afin de découvrir les souvenirs imprégnant les murs et étagères de ce lieu. Ici, pas d’enjeu financier, la gestion se veut facile et agréable : ranger les rayons, gérer les stocks et vendre vos articles.

C’est un titre plein de tendresse, inspirant, et contemplatif, au rythme calme qui met en valeur la beauté de la banalité. Il nous rappelle l’importance d’entretenir nos relations et l’empathie entre êtres humains. Vous prendrez le temps d’écouter les petits tracas ou les histoires de vie de vos habitué.es. En offrant de votre temps et vos conseils de vendeur.se à vos client.es, vous cultiverez le lien qui vous unit. Voilà le cœur du concept d‘inKONBINI, reposant sur une notion culturelle japonaise appelée « ichi-go ichi-e », que l’on peut traduire par « chaque moment de vie est absolument unique ».

Le jeu semble s’inspirer en toute transparence des animes du genre « slice of life » tel que Your Lie in April ou My Dress-Up Darling, mais aussi de cosy games tels que Lake ou Coffee Talk. L’esthétique nostalgique et minimaliste d’inKONBINI magnifie son message, créant l’ambiance réconfortante qui donne envie d’y jouer emmitouflé.e sous un plaid et de vite retrouver ses petites habitudes et les client.es attendrissant.es.

Le gameplay proposé est donc routinier et satisfera les fanatiques d’organisation, comme dans Unpacking, vous pourrez déplacer et réarranger vos produits comme bon vous semble. Certains client.es vous demanderont conseil sur tel ou tel article, et il sera important de connaître vos rayons comme votre poche. Gardez un œil sur votre stock afin d’empêcher une pénurie de bentos par exemple, et pensez à passer commande via le téléphone afin de toujours satisfaire vos habitué.es. Le téléphone ne vous servira pas uniquement à contacter votre livreur mais aussi à appeler votre tante et prendre des nouvelles des client.es avec qui vous avez noué une amitié sincère. Malgré sa taille réduite, le konbini contient plusieurs zones interactives : l’entrée principale, la zone de vente, la réserve, la caisse… Il est même doté d’une machine typiquement japonaise et qui en ravira plus d’un.e : un gacha!

À travers ses choix artistiques, Nagai Industries insuffle à inKONBINI une énergie apaisante, poussant à s’arrêter et contempler. Dans ce moment de flottement et d’observation, la beauté silencieuse d’une simple routine pourrez bien vous apparaître évidente. On pourrait presque apprendre de ce jeu, en chérissant chaque moment anodin de notre vie, car il est vrai que chaque minute écoulée porte en elle la précieuse leçon du temps qui passe et que l’on ne rattrapera plus.

Si inKONBINI suscite déjà de l’intérêt, c’est parce qu’il s’inscrit dans une temporalité où les joueur.euses recherchent justement ce type d’expériences courtes et émotionnelles presque méditatives. Fluide, facile à prendre en main et empli de conversations qui réchauffent nos coeurs. inKONBINI sortira en avril 2026 sur toutes les plateformes actuelles.