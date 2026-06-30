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Le retour de State of Decay 3 ne suffirait pas à sauver Undead Labs

Possible fermeture d'Undead Labs, le studio derrière State of Decay 3

Rob

Sans doute né 20 ans trop tard, grand amateur de RPG et fan de lore à ses heures perdues. Que demander de plus finalement ?

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