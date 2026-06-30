Le retour de State of Decay 3 ne suffirait pas à sauver Undead Labs

Après six années de silence, State of Decay 3 semblait enfin prêt à reprendre vie. Gameplay inédit, communication relancée, promesse de sortie en 2027 : lors du Xbox Games Showcase, Undead Labs donnait enfin aux joueurs des raisons de croire au projet. Mais l’élan d’optimisme aura été de courte durée. Quelques semaines après cette prise de parole, c’est une toute autre nouvelle qui frappe le studio américain.

Selon un rapport publié par GameBeats, Microsoft envisagerait désormais de se séparer d’Undead Labs, au même titre que Double Fine Productions (Psychonauts, Grim Fandango Remastered), Compulsion Games (We Happy Few, South of Midnight) et Ninja Theory (DmC: Devil May Cry, Hellblade 2). Une vente du studio serait actuellement privilégiée, mais en l’absence de repreneur, une fermeture pure et simple ne serait pas écartée. Un scénario qui pourrait entraîner la suppression d’une centaine d’emplois et remettre en question State of Decay 3, pourtant présenté comme l’une des grosses attentes du catalogue Xbox.

Un développement déjà semé d’embûches

Cette situation est d’autant plus préoccupante que le jeu n’a jamais connu un développement particulièrement serein. Annoncé dès 2020, le projet est resté quasiment invisible pendant de longues années. Entre changements de direction, départs de plusieurs figures importantes du studio et difficultés internes largement documentées, la production s’est considérablement étirée. Ces derniers mois pourtant, les signaux semblaient enfin passer au vert.

En début d’année, Craig Duncan, alors patron de Xbox Games Studio, assurait avoir pu jouer à plusieurs reprises au titre et se disait très enthousiaste quant à son évolution. Quelques semaines plus tard, Undead Labs confirmait même être entré dans une phase d’alpha fermée, avant de présenter enfin son gameplay au grand public lors du Xbox Games Showcase. Autant d’éléments qui rendaient difficilement imaginable une remise en question aussi rapide de l’avenir du studio.

Les développeurs appellent à davantage de protection

Face aux restructurations qui frappent de plus en plus régulièrement l’industrie, plusieurs employés d’Xbox réclament désormais des garanties plus importantes. Le syndicat Communication Workers of America (CWA), qui représente une partie des salariés de Microsoft Gaming, a récemment appelé l’entreprise à mieux protéger ses équipes face aux licenciements à répétition. Pour ses représentants, les suppressions de postes successives démontrent la nécessité de renforcer les droits des travailleurs dans une industrie devenue instable. Une prise de position qui illustre le climat d’incertitude régnant aujourd’hui au sein des studios Xbox et plus largement dans le milieu du jeu vidéo.

Reste à savoir jusqu’où ira cette phase de restructuration chez Microsoft. Après des années d’acquisition présentées comme le moyen d’offrir aux studios davantage de stabilité et de liberté créative, les fermetures, les licenciements et projets fragilisés donnent aujourd’hui une image bien différente. Une situation qui dépasse largement le cas de State of Decay 3 et qui illustre les difficultés d’une industrie où même les studios appartenant aux plus grands groupes ne semblent plus à l’abri. Dans ce contexte, les prochaines décisions de Microsoft seront observées de près.

L’occasion de méditer sur une industrie dans laquelle les annonces spectaculaires succèdent désormais aux plans sociaux, et où même les projets les plus prometteurs peuvent être menacés du jour au lendemain.