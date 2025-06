Un accord trouvé entre le syndicat Zenimax-CWA et Microsoft

Après près de deux années de négociations, plus de 300 testeurs QA de ZeniMax Media, filiale de Microsoft, viennent d’arracher un accord syndical historique sous la bannière du CWA (Communications Workers of America). Une première à cette échelle, dans un secteur plus habitué au crunch normalisé qu’à la victoire sociale.

La syndicalisation et l’union comme solutions

Derrière cette avancée, il y a des mois de lutte, d’organisation, de réunions confidentielles entre salariés fatigués d’être invisibilisés, alors qu’ils assurent la dernière ligne de défense avant la sortie d’un jeu pour l’expérience utilisateur. Aujourd’hui, leur contrat inclut, entre autres, des augmentations de salaire conséquentes, des garanties contre les licenciements arbitraires, leur présence lors des crédits des jeux auxquels ils ont participé, et même une régulation de l’usage de l’intelligence artificielle dans leurs processus de travail.

À l’heure où les plans sociaux s’enchaînent dans l’industrie, et où l’IA est brandie comme solution miracle pour faire plus avec moins d’humains, cette victoire n’a rien d’anecdotique. Elle réaffirme que le travail humain, même le plus discret, a un coût, une valeur, une voix, et surtout que se syndicaliser a un sens.

Pour une industrie qui érige le silence en tradition et la passion en alibi à toutes les dérives, ZeniMax Workers United-CWA fait passer un message clair : les testeurs QA sont des travailleuses et travailleurs organisés, lucides, et désormais capables de faire plier l’un des colosses du secteur.

Et ce n’est pas anodin que cette percée se fasse chez Microsoft. L’entreprise, qui avait déjà signé un accord de neutralité avec le CWA, semble prête à jouer un jeu plus vertueux que la moyenne, ne serait-ce que pour se démarquer dans un climat de défiance généralisée.

Après la grève du SAG-AFTRA, Equity affichait son soutien aux artistes-interprètes, appelant à des conditions de travail plus justes dans le jeu vidéo. Devant les BAFTA Games Awards, les pancartes exigeaient des contrats syndicaux, tandis que près de 200 développeurs d’Overwatch rejoignaient récemment les rangs de la CWA. Dans le même temps, le syndicat alertait sur les dérives possibles de l’IA.

Dans un milieu secoué par les licenciements massifs et une précarité galopante, la victoire des travailleurs de ZeniMax n’est pas seulement symbolique. Elle réaffirme, haut et fort, que l’organisation collective est un levier concret.