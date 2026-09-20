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Jusqu’à quand le jeu vidéo va-t-il nous prendre par la main ?

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Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

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