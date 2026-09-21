Dust till Dawn – Un jeu cozy à la sauce Silent Hill ?

Les développeurs de jeux cozy ont-ils enfin trouvé la nouvelle formule magique pour sortir du lot ? C’est en tout cas l’impression qu’on a eue en découvrant la bande-annonce Dust till Dawn, présentée le 20 septembre lors du Tokyo Game Show. Sous ses airs de jeux de ménage tout ce qu’il y a de plus classique, le titre semble beaucoup plus sombre et inquiétant, avec une touche d’horreur cachée sous la poussière.

Nettoyée, balayée, hantée

Dans Dust till Dawn, on incarnera une femme de ménage dans un petit village japonais. Sans surprises, l’objectif est d’aller chez les clients pour passer la serpillière et débarrasser chaque recoin de la saleté accumulée. Avec l’argent récolté, on pourra acheter de nouveaux équipements afin d’être encore plus efficace lors des prochaines missions. Cette mécanique, on commence à la connaître par cœur : un House Flipper ou un Powerwash Simulator s’en chargent déjà très bien.

En plus de faire le ménage, on pourra également fouiner dans les affaires des clients pour en apprendre plus sur eux, et peut-être résoudre les différents mystères qui enveloppent notre village. Mais si on s’attarde trop dans une maison, celle-ci risque bien de nous faire savoir qu’il est temps de partir : un objet qui suit notre personnage du regard, des anomalies en tout genre qui se déclenchent… visiblement, notre femme de ménage n’est pas seule en ces lieux. Le fait que la bande-son du jeu ait été composée par Akira Yamaoka (Silent Hill) nous met la puce à l’oreille : la partie ne sera peut-être pas si relaxante que ça.

L’horreur réconfortante

Dust till Dawn propose donc son petit twist, histoire de s’éloigner un peu de la formule des jeux de ménage et de rangement. Mais pour combien de temps ce mélange de cozy et d’horreur restera-t-il original ? Le genre du « cozy horror » a le vent en poupe en littérature, et on a déjà pu voir la bande-annonce d’un autre titre mêlant restauration d’un hôtel et chasse aux fantômes il y a quelques semaines (There Are No Ghosts at the Grand).

Certes, les deux propositions semblent avoir une approche très différente (et pas le même dosage entre le réconfortant et l’inquiétant), mais on ne peut s’empêcher de se demander s’ils ouvriront la voie à une nouvelle mode qui envahira nos recommandations Steam au cours des prochains mois. Nous verrons bien si Dust till Dawn est une proposition horrifique, ou s’il s’agit d’un jeu cozy avec une légère touche d’étrange. Le jeu est annoncé pour 2027, sans date de sortie plus précise pour le moment.