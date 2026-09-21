Juliet revient dans Lollipop Chainsaw Back2Back, mais y a-t-il encore quelqu’un qui l’attend ?

Lollipop Chainsaw fut l’une des surprises de 2012. Son scénario parodique de série Z (auquel a participé James Gunn) s’inscrivant dans la droite ligne des jeux OneChambara, doublé d’un gameplay basé sur les combos moins « primaire » qu’il n’y parait, en ont fait le plus grand succès à ce jour d’un jeu Grasshopper (le studio de Suda51), avec plus d’1,2 million de copies écoulées. En 2025, un remake voyait le jour, sans Suda, ni sans trop d’intérêt autre que de (probablement) sentir la température et préparer l’arrivée d’une suite.

Cette dernière, intitulée Lollipop Chainsaw Back2Back, vient d’être présentée au TGS, avec en prime pas loin de 10 minutes de gameplay. Comme pour le remake récent, Grasshoper Interactive et Suda51 ne sont pas liés à ce nouveau jeu. Lassé de Juliet, Suda est passé à Roméo, avec Romeo is a Dead Man. De l’équipe initiale de Lollipop Chainsaw, il ne reste que Masahiro Yuki, co-producteur et scénariste du premier jeu, et NekoshowguN, illustrateur.

Juliet je t’aime

L’extrait de gameplay nous montre un jeu qui s’inscrit dans un spectre plutôt AA, et reste sur les bases hack’n’slash du premier épisode. Juliet est toujours munie de sa tronçonneuse à zombies, peut occasionnellement monter sur des patins à roulettes et utiliser ses ponpons de pom-pom girl pour effectuer des attaques de mêlée. Où passe la tronçonneuse dans ce cas là ? Il faudra probablement jouer au jeu pour espérer avoir la réponse… bien qu’on doute de véritablement l’obtenir (et que celui qui crie au manque de crédibilité de la chose se souvienne que Juliet s’est attaché à la ceinture la tête vivante de son « crush » comme un porte-clé !).

Lollipop Chainsaw Back2Back met cette fois en scène sa protagoniste dans l’industrie du cinéma : Juliet est en effet enfermée par un mystérieux réalisateur sur le plateau d’un film de zombies… Connaissant la licence, on comprend que les zombies présents seront tout ce qu’il y a de plus réels, et que Juliet n’aura d’autre choix que de ressortir la tronçonneuse.

Le jeu utilisera-t-il ce contexte pour évoquer l’industrie du divertissement, et tenir un discours moins premier degré qu’attendu par ce type de jeu ? On apprend d’ailleurs, toujours à l’occasion du TGS, que la licence va également, justement, prochainement se décliner en film live, avec le défi de traiter correctement le côté série Z de l’univers. Vu l’installation du futur jeu dans l’univers du cinéma, les deux oeuvres pourraient se répondre…

Tout l’aspect WTFesque de l’univers sera forcément moins surprenant qu’en 2012, mais Lollipop Chainsaw Back2Back saura-t-il au moins garder la richesse du gameplay du premier jeu ? Si l’on est a priori pas forcément très enthousiaste quant à ce retour que personne n’avait réclamé, il faudra juger le jeu manette en mains lors de sa sortie, prévue pour 2027.