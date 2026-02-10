tt
Test Romeo is a Dead Man – Sont nés deux amants sous une mauvaise étoile
Romeo is a Dead Man – Sont nés deux amants sous une mauvaise étoile Game

Test Romeo is a Dead Man – Sont nés deux amants sous une mauvaise étoile

Suda51, NetEase et le sujet épineux de l’IA

07/02/2026 à 18:48
Al

Metacritic a une influence négative sur le jeu vidéo selon Suda51

15/09/2024 à 22:04
Poulet

Test Hotel Barcelona – Truandé par la devanture cinq étoiles

26/09/2025 à 10:00
ElMama

ElMama

27 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Romeo is a Dead Man

Jaquette du jeu Romeo is a Dead Man

    • Développeur :

      Grasshopper Manufactur

    • Genre : Action
    • Date de sortie : 11/02/2026
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

Test Romeo is a Dead Man – Sont nés deux amants sous une mauvaise étoile

Test Highguard — L’addition sans le festin

Test Cairn – La montagne est belle, comment aurais-je pu l’imaginer