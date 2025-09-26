tt
Test Hotel Barcelona – Truandé par la devanture cinq étoiles
Hotel Barcelona – Truandé par la devanture cinq étoiles Game

Test Hotel Barcelona – Truandé par la devanture cinq étoiles


Toujours de jeux vidéo

Test Flick Shot Rogue – Le jeu de billes qui se perd en chemin

25/09/2025 à 19:42
Sreex

Test Ravenswatch – Il était une fois un Rogue-like

05/12/2024 à 19:29
Bear

Une nouvelle lettre d’amour de Suda51, prénommée Romeo is a Dead Man

05/06/2025 à 23:46
ElMama

ElMama

27 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Baby Steps – De petits pas pour de grandes émotions

Test Hotel Barcelona – Truandé par la devanture cinq étoiles

Test Flick Shot Rogue – Le jeu de billes qui se perd en chemin