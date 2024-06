Lollipop Chainsaw: RePOP – Un remaster au goût amer ?

Juliet Starling et sa famille seront de retour le 26 septembre pour casser du zombie ! Lollipop Chainsaw: RePOP, remake du hack-and-slash loufoque et coloré initialement paru en 2012, a donc une date de sortie officielle après avoir été repoussé d’un an. Dragami Games nous offre à cette occasion une première bande-annonce, un site qui présente toutes les nouveautés et une interview du PDG Yoshimi Yasuda.

On avait pourtant des craintes quant à ce jeu. Entre l’absence de James Gunn et Suda51, et Yasuda qui annonçait vouloir changer des éléments du game design à la demande des joueurs, on avait peur que Lollipop Chainsaw perde son identité. Voyons si nous avions raison d’être échaudés…

Commençons par les points positifs : la résolution a évidemment été améliorée pour passer en full HD, les temps de chargement ont été drastiquement réduits, et les contrôles de la caméra ont été ajustés. Ce remaster devrait ainsi être plus fluide et agréable à jouer. Le site de RePOP promet des attaques et des mouvements plus rapides. On espère donc des sensations encore plus exaltantes une fois la manette en main. Enfin, le scénario du jeu reste inchangé. Et malheureusement, c’est à peu près tout.

Dans son interview chez Gamatsu, Yoshimi Yasuda explique qu’il a voulu adapter Lollipop Chainsaw aux attentes des joueurs de 2024. La difficulté a donc été ajustée, ainsi que certains éléments du gameplay. Les combos seront par exemple disponibles dès le début, et de nouvelles attaques ont été introduites pour rendre l’expérience « moins monotone ».

Comme nous le craignons, d’autres changements dépouillent totalement le jeu de son identité. Exit la bande-son culte du Lollipop Chainsaw de 2012 : Skrillex et Joan Jett sont remplacés par des musiques libres de droits. Un mode RePOP optionnel permet d’ajouter des effets « pop art » aux attaques, mais difficile d’y voir autre chose qu’une tentative malheureuse de retrouver l’esthétique si particulière du jeu original. Il ne nous reste plus qu’à attendre la sortie de ce remaster pour pouvoir émettre un avis définitif, mais on ne cache pas notre déception et surtout notre incompréhension face à tous ces changements…