Lollipop Chainsaw – Mauvaise nouvelle pour le remake

Paru initialement en 2012 (sur Xbox 360 et PS3), le jeu de Grasshopper Manufacture, développeur que l’on connaît avant tout pour la saga déjantée des No More Heroes, aura bientôt droit à son remake. Une information qui, il est vrai, est loin d’être de première fraîcheur. Ce qui n’est pas le cas des quelques facheux éléments que l’on va aujourd’hui vous relayer.

La premier renseignement publié n’apporte pas grand-chose en particulier, si ce n’est une petite précision sur le titre, qui jusqu’à présent n’avait pas encore été réellement défini. Une incertitude qui est donc de l’histoire ancienne, puisque l’on sait désormais que cette fameuse revisite aura pour nom Lollipop Chainsaw RePOP.

Quant à la seconde indication fournie dans la foulée, elle concerne malheureusement une annonce de report. Car oui, le jeu qui devait initialement paraître en cette année 2023, du moins était-ce les intentions premières, est maintenant repoussé jusqu’à l’été 2024. Un délai supplémentaire expliqué par une volonté de « fournir la meilleure des expériences » aux joueurs et de ne pas finir pas décevoir les fans de l’opus original :

« Bien que le développement de RePOP ait été mené avec l’intention d’une sortie en 2023, notre engagement à fournir la meilleure expérience de qualité possible à nos joueurs nous a conduit à prendre la décision difficile de prolonger la période de développement afin de garantir cela […] Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui attendaient le dernier épisode de la série Lollipop Chainsaw, et nous vous demandons de faire preuve de compréhension. »

Des mots rassurant pour le public ? Peut-être. Mais, il s’agit avant tout de termes d’usage, auxquels on est désormais bien habitué, la plupart des reports étant présenté de la même manière (ou presque). Ainsi, difficile d’être totalement serein avant d’en voir quelques images. Et, en plus, on ne peut pas dire qu’il n’existe pas un petit doute quant à sa production. Un doute qui a particulièrement été instillé par le changement de développeur et de l’équipe en charge.

Pour cause, ni James Gunn ( jadis scénariste pour le soft original ), ni le directeur créatif Suda51 ne sont impliqués dans le projet. Plus, il se trouve même qu’ils n’ont même pas été consultés à ce propos… L’initiative est donc mettre sur le dos de Dragami Games, un studio fondé en 2022 par un homme qui lui n’est pas vraiment étranger au jeu : l’ex-président de l’éditeur du Lollipop originel, Yoshimi Yoshida.

Et, apparemment, c’est avec un certain désir qu’il souhaite s’avancer dans la voie du remake. Un désir qui est celui de remettre le titre dans les mains des joueurs, afin qu’ils puissent de nouveau en profiter sur les supports actuels. Car oui, cette possibilité est pour le moment inexistante.

Ainsi, si l’on se fie à cette envie, il est à supposer que Dragami Games se veuille le plus que fidèle au matériau d’origine… Ça, c’est le sens commun. Or, d’après ce qui a été précédemment communiqué, il semble que la direction empruntée sera tout à fait opposé. Ici, plutôt qu’une patte cartoonesque, on devra opter pour plus de réalisme et sortir quelque peu de la tonalité décalé qui faisait l’identité du jeu de base. Un juste choix ? Il est difficile de le concevoir.

Cependant, une chose peut sembler certaine en prenant connaissance de ses déclarations : Dragami Games souhaiterait en quelque sorte partager une nouvelle vision. Un désaveu du travail précédemment fait ? On laisse la question ouverte.