Lollipop Chainsaw – Le remake sans Suda51 ni James Gunn

Nous vous parlions il y a quelques temps des rumeurs – depuis confirmées – de remake de Lollipop Chainsaw, un jeu de 2012 sorti sur PlayStation 3 et Xbox360, réalisé par Suda51 (No More Heroes) et écrit par James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Le nom de ce dernier attaché à un tel projet peut surprendre, mais il faut se souvenir qu’il y a dix ans, Gunn n’était pas la superstar qu’il est aujourd’hui, et officiait alors surtout en tant que scénariste.

Dans tous les cas, on ne s’étonnera pas de nouveau de voir sa signature à l’affiche d’un Lollipop Chainsaw Remake, ni même celle de Goichi Suda, puisque tous deux ont confirmé être complètement étranger au développement du remake en question.

Voilà qui a de quoi inquiéter, au-delà du simple non-sens de ressortir une œuvre sans la participation ni même l’avis des auteurs. En effet, Lollipop Chainsaw est très empreint de « male gaze » : son héroïne est une pom-pom girl sexy, ingénue, et très légèrement vêtue, ce qui, dans le cadre d’un jeu signé Suda51, avec la dose de parodie et de 8ème degrés qui lui sont propres, pouvait encore passer. Sans compter que le jeu est sorti il y a dix ans, bien avant le mouvement #MeToo et la prise de conscience générale qui a suivi.

Aujourd’hui, par contre… Les responsables du remake ont de plus annoncé qu’ils profiteraient des possibilités techniques offertes par les consoles de dernière génération pour proposer un jeu plus réaliste, et donc, de facto, moins cartoon, moins décalé. On ne sait pas pour vous, mais d’ici, ça sent quand même très fort le mauvais goût. Nous devrions être fixés dans le courant de l’année prochaine, les développeurs visant une sortie en 2023.