Showa American Story – Rêve fiévreux entre du Tarantino et du Suda 51

Si vous avez l’habitude de suivre l’actualité chez nous, vous avez peut-être déjà constaté que nous nous efforçons d’apporter un truc en plus, ne serait-ce que notre point de vue, nos impressions, nos espoirs ou nos inquiétudes. Ça a un but : ouvrir le dialogue. Et si par hasard vous êtes déjà tombé sur une de mes rédactions, vous aurez probablement noté qu’entre deux articles sur Nintendo ou Pokémon, j’exprime (trop) souvent la lassitude que m’inspire le storytelling asiatique et plus principalement japonais puisqu’il donne souvent le ton sur ce continent et qu’il repose sur des ficelles usées. Showa American Story semble vouloir me faire ravaler mon venin.

Difficile de dire ce qui m’affecte autant dans ce trailer mais impossible de me défaire de cette première impression qui, malgré les 2 semaines écoulées depuis sa première apparition, ne me quitte pas. Oui, des jeux d’action avec des notions de RPG, on en a vu d’autres et même constat en ce qui concerne le fait d’affronter des zombies, des monstres et des boss bizarres mais pourtant, la mayonnaise semble prendre. Grâce à cette version « Quatrième Dimension » des USA des années 80/90 aux couleurs du Japon ? À cette imagerie qui rend grâce à l’immensité des décors américains ou à la nostalgie d’une époque qui n’a pourtant pas existé ? Ou peut-être au choix de la chanson qui rythme ce trailer ? On ne saurait vous dire mais nous avons tout de même pris place dans le « hype train », ne serait-ce que pour voir vers où tout ce fatras peut bien mener.

Showa American Story nous mène à la rencontre de Choko pour un voyage inédit le long de « la route la plus solitaire des USA », enfin, une version postapocalyptique et nippo-américaine de cette route. Votre tâche consistera donc à épauler la jeune femme lors de son voyage et de ses combats afin de découvrir ce qui a pu lui arriver (après tout, les gens qui reviennent d’entre les morts avec des super pouvoirs sont plutôt rares) mais également ce qui est arrivé au monde (pareil, peu de zombies et de types avec des foreuses en lieu et place de leur entrejambe dans notre timeline).

Vous l’aurez compris, nous sommes indubitablement sous le charme de Showa American Story et chacun des très nombreux clins d’œil du trailer nous donne un peu plus envie de nous y plonger mais qu’en est-il pour vous ? Le projet de Nexcom Entertainment devrait sortir un jour sur PC et consoles PlayStation. En gros, ni date, ni fenêtre de sortie pour l’heure, ça vous laisse donc le temps de vous faire un avis avec cette bande-annonce pêchue.