Days Gone – Le chantage à l’épisode 2 ?

On se souvient qu’il y a quelques semaines, à l’occasion d’un long entretien avec plusieurs collaborateurs de Sony, Jason Schreier avait pu dessiner les grandes lignes de la stratégie de Sony, concentrée sur les blockbusters. À cette occasion, les joueurs avaient surtout retenu que le japonais avait tiré un trait sur la possibilité d’un Days Gone 2.

Les amateurs du premier épisode sont alors montés au créneau, faisant part de leur sentiment et lançant une pétition pour que cette décision soit réévaluée.

Un petit débat s’en était suivi, certains membres de l’équipe de développement de Days Gone avaient alors rappelé aux joueurs que le meilleur moyen de soutenir un studio et une licence, c’était d’acheter le jeu plein pot (au lieu d’attendre des baisses de prix, de guetter les bacs d’occasions ou une arrivée sur le Game Pass…). Sous-entendu à peine voilé : si il n’y aura pas de Days Gone 2, c’est parce que vous n’avez pas acheté Days Gone 1 !

On ne rentrera pas dans la discussion, rappelant à notre tour que si le jeu avait été un peu plus inventif, par exemple, il se serait peut-être mieux vendu… On en viendra par contre à se demander si, finalement, les infos de Jason Schreier n’ont pas été une occasion “trop belle” de monter une petite opération marketing…

En effet, alors que Days Gone est disponible sur PC depuis le 17 mai, Sam Witwer l’acteur doublant Deacon St. John, le personnage principal, s’est prêté à l’exercie de l’AMA (pour Ask Me Anything – Demandez-moi n’importe quoi) sur Reddit. Et ça n’a pas manqué, l’un des participants a posé la question de la suite. Ce à quoi Witwer a répondu, prolongeant le discours des développeurs, que le meilleur moyen d’avoir une suite restait d’acheter le jeu sur PC !

« … Quel est selon vous le meilleur moyen de montrer à Sony qu’une suite vaudrait le coup ? – Je dirais : achetez le jeu sur PC ! Rien n’est plus convaincant que les ventes. »

Au bout d’un moment, ça va sentir le forcing… ! On peut regretter que ce soit la stratégie choisie pour essayer d’imposer le jeu sur PC, d’autant que malgré un côté trop convenu et un petit manque d’idées originales, le jeu s’est finalement révélé une plutôt bonne surprise pour beaucoup de ceux qui lui ont laissé sa chance. Surtout que les premiers tests semblent indiquer que la version PC améliore encore un peu l’expérience…

Days Gone est toujours disponible sur PlayStation 4, et désormais sur PC via Steam et l’Epic Games Store.