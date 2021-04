Undawn – Le futur du free-to-play post-apocalyptique ?

Le monde dans lequel nous vivons actuellement est toujours confronté à la pandémie que nous ne connaissons que trop bien malheureusement. Prenons un contexte encore plus sombre en open-world, dans un monde où l’humanité semble être prise en chasse par des infectés et vous aurez la future production de Tencent Games : Undawn.

Quel sera donc le but d’Undawn au vu du cadre annoncé ? Bien évidemment vous avez la réponse, il faudra survivre à tout prix ! Pour ce faire, il vous faudra rejoindre la Raven Squad. Un groupe de rescapés qui émet sur les ondes en tentant désespérément de rapatrier les derniers survivants.

Mais attention, l’aventure ne sera pas de tout repos car vous devrez affronter des zombies bien décidés à se repaitre de votre personne. Outre les morts-vivants, quatre factions ennemies feront leur apparition : les Eagles, les Clowns, les Reivers et enfin le Owl Gang.

Ce qui nous amène ici vers le fonctionnement même du jeu, puisque vous aurez l’opportunité de vous battre en PvE (Players vs Environment) et PvP (Players vs Players). Reste à savoir ce qui vous posera le plus de difficultés, la nature reprenant ses droits avec ses hordes de zombies ou bien le peu d’humanité restante bien décidée à survivre coûte que coûte ?

Votre survie se jouera uniquement sur vos compétences d’adaptabilité, le choix de jouer seul ou en coop, ainsi que sur le crafting d’armes. De quoi ravir les fans du genre n’est-ce pas ? À ce titre, voici ce qu’a déclaré Rick Li, le producteur exécutif des studios Lightspeed et Quantum Games :

Avec Undawn, nous voulions créer un nouveau type de jeu d’action qui combine la liberté du monde ouvert avec des éléments de RPG qui redéfiniraient complètement le genre, quelle que soit la plate-forme.

Pour le moment, le jeu est en plein développement sur PC (probablement disponible sur l’Epic Game Store au vu de son partenariat avec Tencent) et mobile, nous n’avons aucune indication sur un possible portage sur nos consoles de salon. Par ailleurs, le jeu n’a pas encore trouvé de fenêtre de sortie.

Il reste donc à surveiller de près les informations données sur le compte Twitter officiel d’Undawn. Et surtout à espérer que ce jeu parvienne à se faire sa place dans les mondes ouverts post-apocalyptiques. De notre coté, nous serons à l’affût pour espérer glaner de nouvelles informations !