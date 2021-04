Epic Games Store – Une ribambelle de jeux gratuits pour ce mois d’avril !

C’est devenu une habitude, mais cela nous surprend toujours, l’Epic Games Store a encore annoncé une petite blinde de jeux gratuits et donc offerts sans contreparties aux joueurs via un petit passage sur le launcher et la boutique. Pour le moment 6 jeux sont annoncés, si on met de côté les deux déjà offerts au début du mois et qui étaient Tales of the Neon Sea et la saison 1 de 3 Out of 10.

En ce moment, les joueurs peuvent d’ailleurs récupérer la saison 2 de 3 Out of 10, et ce jusqu’au 15 avril prochain. À partir de cette date et jusqu’au 22 pourront donc être récupérés pas moins de 5 jeux et pas des moindres, puisqu’on y compte de bons, voire de très bons jeux. Alors quand on dit 6, il y a un piège, car si l’un d’entre eux peut donc déjà être récupéré, un autre en contient 3 à lui tout seul puisqu’il regroupe une trilogie.

Celle de Deponia pour être plus précis, car c’est bien Deponia: The Complete Journey qu’il s’agit. Une fantastique trilogie de point and click signée Daedalic Entertainment et que l’on ne peut que vous recommander, tant elle est devenue une référence pour le genre ces dernières années et renvoie à l’époque bénie des jeux LucasArts et autre Pendulo Studios.

On y incarne un antihéros maladroit et plutôt bête du nom de Rufus qui tente coute que coute de quitter la planète poubelle Deponia pour aller vivre la grande vie. Autant dire que son trajet est semé d’embuches, de rencontres et de situations aussi drôles que folles. Seul petit défaut à notre sens, son côté un peu old-school pour les énigmes qui sont pour certaines aussi farfelues que les jeux eux-mêmes.

Autre jeu offert à cette même date sur l’Epic Games Store, l’adaptation point and click/aventure du roman Les Pilliers de la Terre de Ken Fowlett. Développé là encore par Deadalic, le jeu se montre là bien plus sage et nous embarque au 12ème siècle alors que le prieur du village de Kingsbridge se lance dans la construction d’une église. Chose qui s’avérera plus corsée que prévu et met en scène diverses intrigues et machinations qu’il nous faut résoudre et déjouer.

Enfin, le dernier titre s’ajoutant à cette liste déjà bien garnie, n’est autre que The First Tree développé par un certain David Wehle, qui s’est inspiré de titres comme Journey pour réaliser le sien. Une aventure longue de quelques heures nous permettant d’incarner dans un premier temps un renard à la recherche de sa famille et dans un second un homme cherchant lui son fils en Alaska. Le tout est porté par une direction artistique assez unique transpirant l’onirisme de tous ses pores. Une petite expérience sympathique qui est parfois un peu longuette, mais vaut bien 2 à 3 heures de votre temps, surtout gratuitement via l’Epic Games Store.