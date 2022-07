Lollipop Chainsaw – Le retour d’un jeu décomplexé !

Une pom-pom girl, des zombies, une tronçonneuse et un univers loufoque. C’est ce que proposait le studio Grasshopper Manufacture en 2012 sur les consoles de septième génération. Lollipop Chainsaw avait séduit le public japonais, mais avait rencontré moins de succès au pays de l’Oncle Sam. Malgré tout, plus d’un million d’exemplaires du jeu ont été vendus à ce jour.

Grasshopper Manufacture, présidé par le délirant Suda51 (Goichi Suda), est un studio nippon habitué des productions complètement barrées mettant en scène des personnages hors normes dans des situations à la fois drôles et stylées. Jouer à un jeu de cette équipe, c’est un peu comme les paris sportifs, on ne sait jamais sur quoi on va tomber en lançant le jeu.

Pour ceux qui auraient raté le jeu à sa sortie ou qui souhaiteraient le redécouvrir avec des graphismes mis au goût du jour, Suda51 a annoncé qu’un remake était prévu pour Playstation 5 et Xbox Series pour l’année prochaine. Toutefois, c’est un nouveau studio qui prend les commandes.

Lollipop Chainsaw, qu’est-ce que c’est ?

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Lollipop Chainsaw, il s’agit d’un hack n’ slash dans lequel vous incarnez Juliet Starling, une pom-pom girl qui se retrouve à combattre des zombies aidés par la tête de son petit ami. Cette histoire digne d’une série Z est un prétexte à des péripéties de plus en plus folles dans un univers cartoonesque, avec des personnages haut en couleurs et notamment les boss qui ont chacun leur personnalité. C’est le cas de tous les jeux du studio qui a également développé No More Heroes ou encore Killer 7.

Le remake ne sera pas fait par Suda 51

Toutefois, le remake de Lollipop Chainsaw, prévu pour 2023 ,ne sera pas géré par le studio de Goichi Suda, mais par Dragami Games. Le jeu ne sera pas non plus un remake total du titre puisqu’il a déjà été annoncé que la direction artistique sera beaucoup plus réaliste et qu’une nouvelle bande son sera composée. Ainsi, même pour les fans de la première heure, il s’agira d’une nouvelle expérience.

On se demande alors ce qu’il restera de l’expérience originelle et si le jeu sera aussi fun à jouer que le celui sorti en 2012. Lollipop Chainsaw était loin d’être un jeu parfait et on espère que les bugs seront corrigés. À l’heure actuelle, on trouve encore peu d’informations sur ce remake. Aucune plateforme n’a été annoncée et personne ne sait pas quel sera le moteur graphique utilisé. Il est néanmoins probable qu’il soit similaire au remake de No More Heroes qui a, lui aussi, été annoncé il y a peu.