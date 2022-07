No More Heroes 3 – Fin de l’exclusivité Nintendo Switch

Si le jeu No More Heroes 3 est déjà sorti depuis plus d’un an sur la dernière console en date de chez Nintendo, il est temps pour le studio Grasshopper Manufacture d’étendre l’aventure de l’anti-héros Travis Touchdown. Une fois de plus, Travis doit renfiler son costume d’assassin pour sauver Santa Destroy. Le maléfique prince FU est venu pour conquérir la Terre et il va falloir vaincre chacun de ses 9 sbires extraterrestres avant de pouvoir l’affronter pour sauver l’univers de son impitoyable règne.

En entrant dans le monde totalement loufoque de No More Heroes 3, il va falloir être polyvalent, très polyvalent. Si le but premier est de sauver l’univers, il va falloir enchaîner les petits boulots autant que les combats. Car sans argent pas d’amélioration. Devenir garde de côte, nettoyer les toilettes publiques, tondre les jardins… Pour avoir la possibilité de perfectionner vos katanas, votre gant de la mort ou encore d’apprendre de nouvelles techniques de lutte, il va falloir travailler dur sans avoir peur de sa salir les mains.

Bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre longtemps pour accompagner l’assassin en pleine crise de la quarantaine dans son ultime aventure. No More Heroes 3 est annoncé pour le 11 Octobre 2022 sur PC via Steam et quelques jours plus tard, le 14 Octobre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S.

Pour dire adieu à No More Heroes qui aura fait les beaux temps du studio, une édition physique et collector lui sera dédié sur PS5 et Xbox Series X et il faut bien avouer qu’elle rend parfaitement hommage à la série de jeu.

Disponible au prix de 59,99 euros, l’édition collector comprendra une copie du jeu avec une toute nouvelle illustration, 3 cartes postales reprenant des personnages emblématiques ainsi qu’une affiche recto/verso représentant Travis et son Demzamtiger qui ne laissera pas indifférents les fans du manga Akira. Préparez-vous à sauver le monde une dernière fois, avec une bonne dose d’humour et d’hémoglobine.