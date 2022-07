Bayonetta 3 – Une date de sortie pour s’envoler vers la Lune

C’est la politique actuelle de Nintendo que de révéler la date de sortie d’un jeu au dernier moment. Presque cinq ans après l’annonce officielle de Bayonetta 3, l’information tant attendue est enfin révélée : ce sera pour le 28 octobre.

La nouvelle était, comme d’habitude, accompagnée d’un trailer riche en révélations sur les nouveautés du jeu. Après avoir affronté anges et démons, il semblerait donc que les antagonistes de cet énième opus soient d’origine humaine. Les homonculi, pour les citer, sont des armes biologiques cherchant à détruire le(s) monde(s) et altérer la réalité. Ils se distinguent par leur capacité à attaquer directement les humains, contrairement aux créatures divines des deux premiers épisodes.

Pour sauver le monde, la sorcière de l’Umbra sera épaulée d’anciennes connaissances, dont Rodin, Luka et Jeanne, mais aussi d’une nouvelle apprentie sorcière prénommée Viola. Celle-ci préférera son épée aux traditionnelles armes à feu de Bayonetta, et sera accompagné de Chouchou, son effrayant démon félin.

De nouvelles mécaniques de jeu viennent s’ajouter aux anciens « Witch Time » et « Torture Attacks ». Désormais, Bayonnetta sera capable de fusionner avec les démons qu’elle invoque, mais aussi de les contrôler via deux nouvelles capacités : la « Demon Mascerade » et le « Demon Slave ».

En sus de l’édition standard, une version « Mascarade de la Trinité » sera bientôt disponible en précommande, et incluera un artbook entièrement en couleur de 200 pages, ainsi qu’une illustration de couverture pour chaque titre de la série.

Avec ses nouvelles mécaniques alléchantes, une variété appréciable dans ses décors, des nouveaux personnages rafraîchissants et un respect pour les anciens opus, inutile de vous cacher que nous sommes plus qu’excités par ce Bayonetta 3.

Est ce que les nouvelles aventures de la sorcière sauront se montrer à la hauteur de nos attentes ? Réponse le 28 octobre. En attendant, vous pouvez toujours vous replonger dans les deux premiers opus, disponibles sur Switch.