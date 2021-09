Bayonetta 3 – La sorcière dans l’œil du cyclone Nintendo ?

Pesante, si nous devions qualifier l’attente de Bayonetta 3, c’est probablement l’adjectif que nous choisirions. C’est d’ailleurs amusant puisque, en vrai, ce n’est pas un mot que nous associerions avec l’héroïne. Alors oui, son approche n’est pas toujours très subtile (disons plutôt que sa gestuelle ne cache pas la volonté de PlatinumGames de nous séduire) mais elle est plutôt souple et gracieuse. La sorcière est bien loin de la lourdeur de l’attente de son prochain volet, une attente qui dure depuis déjà plus de 4 ans.

L’annonce initiale de ce troisième volet remonte à 2017. L’existence du projet nous était alors révélé au travers d’un court teaser, une courte vidéo de moins d’une minute et qui ne nous délivre aucun indice sur ce qui nous y attend. Et le pire c’est que les années suivantes se sont faites dans le silence, un vide qui ne peut qu’inquiéter les joueurs, même les plus patients. Plutôt bavard par nature, le fantasque game designer à la tête de PlatinumGames (Hideki Kamiya) est intervenu à plusieurs reprises pour nous rassurer mais, à ce jour, nous n’avons toujours aucune idée de ce à quoi le titre ressemblera, ni même si le projet avance correctement.

Enfin, si, des preuves de la “bonne santé” de notre sorcière il y en a, ça dépend juste de votre confiance en PlatinumGames. En effet, sur ces 4 ans, des interventions pour indiquer que le projet suit le bon chemin, il y en a eu. Nous pourrions rappeler la prise de micro du game designer en décembre dernier, évoquer qu’ils ont remis le couvert la semaine dernière auprès de nos confrères de VGC.com ou même, étaler les déclarations de Bill Trinen en marge de l’E3, l’homme fort de Nintendo, ce dernier indiquant que Bayonetta 3 était sur les bons rails mais, alors que le studio nous faisait rêver en janvier en annonçant le “reveal” pour cette année, nous étions en droit de nous attendre à plus qu’à des messages rassurants et rien de plus.

Mais non, au contraire, rien de plus que des déclarations “sur la foi” que “tout baigne” et des commentaires espiègles quand les journalistes forcent un peu et demandent si on aura finalement droit au premier aperçu cette année. Alors, quel meilleur terreau pour générer de l’inquiétude qu’un tel contexte, hein ? Demandez le aux groupies de la sorcière dont le visage a dû blêmir en lisant l’un des derniers commentaires d’Hellena Taylor (@hellenataylor), la voix derrière le protagoniste. Cette dernière, louée par un fan lui partageant ne pouvoir imaginer l’héroïne sans sa voix, lui aura répondu qu’il “pourrait avoir à s’y faire”…

Ceci dit, loin de nous l’idée de vouloir répondre à sa place mais il est très probable que ce soit justement le contexte qui alourdisse le propos. En effet, rien n’indique dans son commentaire qu’elle ne bosse pas déjà/qu’elle n’a pas déjà bossé les textes de ce nouveau volet. Bien au contraire même, elle a même reconnu ne pas pouvoir étaler son opinion puisqu’elle est assujettie à un accord de confidentialité. Or, on reconnaîtra que s’il y a accord de confidentialité, il y a contrat, non ? Il n’est donc pas impossible que la comédienne se montrait à son tour espiègle.

Alors, c’est où que ça coince ? Il semblerait que ce soit du côté de chez Nintendo. En effet, toujours d’après l’interview évoqué plus haut, le studio a vraiment hâte de partager le résultat de ces longues années de labeur et ses membres sont même fiers du travail accompli. Il n’y a donc qu’un problème : la décision de présenter le titre ne leur revient pas. Oui, l’honneur revient à Big N qui édite le titre et par conséquent, s’occupe de sa communication. Une chose est donc sûre, le géant nippon cherche probablement à glisser la sorcière dans sa machine bien huilée et nous devrions en entendre parler prochainement, Il ne reste plus qu’à savoir quand.

Que pensez-vous de tout ça ? La décision de Nintendo de nous faire patienter aussi longtemps après la première prise de contact vous semble-t-elle logique ou intelligente ? Si vous attendez Bayonetta 3 (exclusivement sur Nintendo Switch), vous devriez faire comme Hideki Kamiya l’a conseillé il y a des mois et l’oublier pendant encore un temps. Nintendo se chargera de vous le rappeler en temps et en heure.