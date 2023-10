Lollipop Chainsaw RePOP – Le remake devenu remaster

Il y a onze ans sortait de l’esprit génialement malade de Suda51 un certain Lollipop Chainsaw. Dans un esprit sex, drogue sang et rock’n roll, on y incarnait une jeune Pom Pom Girl armée d’une tronçonneuse dézinguant tous les zombis présents sur son passage. Un beat’em up qui tape sous la ceinture, comme souvent avec le patron de Grasshopper Manufacture mais qui avait le mérite de proposer une aventure plutôt réussie.

Alors, à l’annonce d’un remake, renommé Lollipop Chainsaw RePOP pour l’occasion, nous frétillions déjà d’impatience de pouvoir reprendre une douche d’hémoglobine. Pourtant, depuis lors, plus nous en avons appris sur le jeu et plus on semblerait se diriger tout droit vers la catastrophe. Dernière (mauvaise) nouvelle en date : nous n’aurons finalement pas droit à un remake mais plutôt à un remaster, Yoshimi Yasuda, le game designer du jeu, évoquant une « demande des joueurs ».

私たちは皆さんの要望を踏まえRePOPのゲームデザインをRemakeからRemasterに変更しました…!!!

We have changed the game design of RePOP from Remake to Remaster based on your requests! pic.twitter.com/IRcfQRXN6a — 安田善巳 Yoshimi Yasuda (@yasudaD5) October 13, 2023

Derrière cette explication qui parait assez peu crédible (pour rester poli), on imagine plus vraisemblablement que le développement du titre subisse de lourds contretemps (peut-être dus au manque de budget alloués à un projet qui ne parlera qu’à une niche réduite de joueurs), ce qui pourrait alors expliquer le report à l’été prochain du titre initialement prévu pour 2023.

Mais surtout, ce qui fait grincer des dents, au delà de l’absence de son créateur initial pour ce projet, c’est que Lollipop Chainsaw RePOP pourrait être amputer d’une partie de son contenu, et surtout de son identité. Si on a déjà compris que sa bande son sera remaniée, les droits d’exploitation des musiques de Dragonforce ou Joan Jett and the Blackhearts par exemple n’étant plus d’actualité, c’est plutôt son côté politiquement incorrect qui pourrait faire les frais d’une censure disproportionnée.

Yoshimi Yasuda à beau nous assurer que le titre ne sera pas censuré, il semble de moins en moins crédible au fil de ses déclarations, et on n’est peut-être qu’à un tweet (ou X) que le titre soit aseptisé « à la demande des joueurs ». Toujours est-il que pour le moment, ce que demande les joueurs, ou du moins ceux qui se souviennent des aventures de Juliet Starling, c’est d’enfin avoir quelques images de ce remaster, afin de se faire une idée plus concrète de l’état dans lequel il pourrait sortit… s’il finit par sortir un jour.