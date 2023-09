Welcome to the Hotel Barcelona

On l’avait complètement perdu de vue. Annoncé en 2020 pour une sortie initiale l’année suivante, Hotel Barcelona n’était, à l’évidence, pas prêt et s’est finalement doucement fait oublier pour revenir sur le devant de la scène à l’occasion du Tokyo Game Show. En effet, le projet de Suda51 (No More Heroes, Lolipop Chainsaw) et Swery65 (Deadly Premonition, The Missing) a été la touche finale d’une conférence Xbox qui ne restera pas dans les annales.

Nous avons ainsi pu pour la première fois découvrir leur ambition commune de manière bien plus concrète, la seule véritable information que nous avions sur le jeu pour le moment, au-delà de son titre, étant l’inspiration de son univers par celui de Twin Peaks notamment. Greffons-lui donc une ambiance de films d’horreur/slasher, à la Vendredi 13 et on s’approchera de l’Hotel Barcelona imaginé par ces deux créateurs fous.

Mais finalement, cette ambiance complètement déjantée leur convient parfaitement, les flots d’hémoglobine étant monnaie courante dans les titres de Suda51. Pour autant, le fond de jeu aperçu lors de cette séquence de gameplay ne semble pas aussi bas du front qu’on pourrait l’imaginer. Évidemment, on peut constater que les affrontements sanglants seront au cœur de l’expérience, mais on peut aussi y voir que l’exploration de cet univers en 2,5D fera partie intégrante de l’aventure.

L’intérêt principal de Hotel Barcelona se situera cependant bien plus dans la découverte des surprises que nous ont concoctés les développeurs, et notamment en ce qui concerne les boss de mission. Le jeu se découpera en sept zones majeures desquelles s’ouvriront quelques embranchements mineurs à explorer.

On imagine donc aisément que chaque zone représentera une grande inspiration, un hommage à un tueur emblématique du cinéma d’horreur, parfois kitsch, mais qui trouvera une place de choix dans Hotel Barcelona. On a déjà pu apercevoir quelques pastiches de Jason de Vendredi 13, de Chucky ou du gargantuesque requin de Sharknado par exemple.

L’originalité du titre reposera sur notre protagoniste principal, piégé dans une sorte de boucle temporelle. Si c’est à cause de cette boucle que les différents tueurs de Slashers se mettront sur notre chemin, celle-ci nous permettra aussi d’utiliser un autre moi du passé pour nous aider. En effet, à notre mort, un fantôme, reproduisant nos précédents mouvements, nous accompagnera durant cette nouvelle vie pour nous aider (jusqu’à un total de trois soutiens. Intéressant sur le papier, mais à voir manette en main.

Notre seul véritable point d’inquiétude pour le moment réside dans la qualité technique du titre. La direction artistique de l’ensemble à beau être, comme d’habitude avec ces créateurs, très singulière, on ne peut pas dire qu’elle soit particulièrement enthousiasmante. Les décors sont assez basiques et même baveux et n’arrivent pas, en tout cas pour le moment, à bien mettre en valeur les adversaires ni les actions de notre héros. Et bien entendu, il faudra s’enquérir de la stabilité du titre à sa sortie, les productions des deux créateurs n’étant pas particulièrement réputés pour la qualité de leurs finitions.

En attendant d’en apprendre plus sur Hotel Barcelona, dont la sortie est calée pour 2024 sur PC, Xbox Series et PS5, nous vous invitons à vous imprégner de la folie de ces deux créateurs de génie via le trailer diffusé pour l’occasion.