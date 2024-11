Showa American Story – Série B et RPG, quand le baroque tape à nos portes

Apparu en début d’année 2022 avec un teaser, Showa American Story est un projet aussi bizarre que fascinant. Il pourrait paraître tout droit sorti de l’esprit dérangé d’un SWERY (Deadly Premonition) ou d’un Suda51 (Killer7, Shadow of the Damned), mais que nenni mes ouailles, c’est le studio chinois Nekcom qui est derrière cette fantasquerie. À tous mes weirdos : ouvrez bien grand vos esgourdes devant ce « Post-Apocalyptic Romance RPG ».

Comment ne pas craquer dès l’ouverture de ce trailer face à la voix rauque et suave d’un des antagonistes, Gokou (qui se définit comme un « cowboy américain, mais aussi un samouraï japonais »), et surtout face à la douce mélodie de ce début de trailer, utilisée dans une émission d’idols de 1982 sur la chaîne TV Asahi (« Kinchan no Doko Made Yatte no!? »).

« Le président regarde des animés à exactement 6h30 tous les jours et ne peut être dérangé pendant ce temps. » Voilà qui résume bien l’œuvre face à laquelle nous nous trouvons : entre balançoires Ultraman, punks tout droit sortis de l’âge d’or du beat’em up japonais, et un protagoniste inspiré de Hokuto No Ken, nous voici bien enlisés dans l’hommage à la culture populaire japonaise de la fin de l’ère Showa (1926-1989).

En bas à droite, Hokuto No Ken (1983)



Showa American Story nous emmène dans une réalité alternative où le Japon a colonisé les États-Unis. Neo Yokohama remplace Hollywood et Neo Tokyo-4 est la capitale du Texas. Chouko, notre héroïne, se réveille d’entre les morts des années après une catastrophe mystérieuse dans un monde peuplé de zombies. Elle entame alors un road-trip pour retrouver sa sœur disparue, avec pour compagnons de route son camping-car et sa moto, qui n’ont d’ailleurs rien à envier aux héros bien connus du tokusatsu.

Malgré son accent prononcé sur les boyaux qui volent à tout va et son gameplay au rythme effrené, n’oublions pas que nous sommes face à un RPG. Grind d’expériences, capacité à débloquer, collectionnite aigu, et minis-jeux à gogo sont au programme.

Un amalgame de culture américaine et japonaise ? Un trouple des plus étrange entre Hokuto No Ken, Lollipop Chainsaw et Like a Dragon ? Showa American Story semble « spécial » , et même carrément cabossé pour être honnête, mais c’est ce qui fait son charme et son caractère. Et il n’en fallait pas moins pour nous séduire.

Même si la Chine à encore visiblement du mal à sortir de l’hégémonie culturelle de ses voisins, s’agirait-il enfin d’une production chinoise destinée à l’étranger qui pourrait sortir du lot ? Rendez-vous en 2025 sur PC et PS5 pour en avoir le cœur net sur cette œuvre qui, avec ses influences et son côté série B assumé à 200 %, divisera à coup sûr.