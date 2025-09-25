Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Le mode Fox Hunt pointe le bout de ses oreilles

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est sorti il y a plus d’un mois maintenant et le retour de la saga sur le devant de la scène a eu le droit à un succès bien mérité. Plus d’un million de copies vendues en un jour à peine et une moyenne Metacritic de 85, le remake de Konami a fait sensation. Mais voilà, à sa sortie en août dernier, Snake Eater manquait de quelque chose, son fameux mode multijoueur Fox Hunt. Et aujourd’hui, à l’occasion du Metal Gear – Production Hotline, Konami annonce la date de sortie du mode Fox Hunt. La chasse pourra commencer à partir du 30 octobre prochain.

Balade à 12 dans la jungle

Dans Fox Hunt, 12 joueurs répartis en binômes seront lâchés dans les jungles d’URSS et devront s’affronter dans deux modes de jeu différents. Le premier, Capture et Survie, vous demandera de récolter le plus possible de grenouilles Kerotan. Plus la partie avance, moins les batraciens seront nombreux. Cette réduction permanente vous forcera à aller au contact et à triompher des autres joueurs pour récupérer les précieux sésames. Le second mode de jeu, Survie et Intrusion, prend les bases des Battle Royale avec un principe de zone qu’il vous faudra sécuriser. À savoir également que les différentes parties se dérouleront en plusieurs phases, avec des objectifs définis de manière aléatoire dès le début de chacune des phases. Si vous, ou l’un des joueurs, étiez pris ou tué, c’est une extraction par fulton qui vous attend et votre départ en ballon signera une fin de partie.

Mais avant de savoir qui aura l’ascendant pendant vos parties de dissimulation, vous devrez vous armer. En début de partie, vous n’aurez rien sur vous, vous devrez alors parcourir la carte à la recherche d’armes et d’outils de soin avant d’aller vous planquer sous un tronc ou dans les hautes herbes. Tout comme le système de zone, la recherche d’équipements semble elle aussi être inspirée de la dynamique des Battle Royale.

Autrement plus original que de simples parties de captures de drapeaux et autres matchs à mort, Fox Hunt compte également explorer plus en profondeur une facette de gameplay encore peu explorée dans le domaine des jeux multijoueur : l’infiltration.

Dans la jungle, personne ne vous verra tirer

Lors de la présentation, Konami a mis en avant deux caractéristiques, exclusives au mode Fox Hunt, mais également inédites dans la saga : l’AT-CAMO et le Naked Sense. Contrairement à Metal Gear Solid Delta où vous deviez changer de camouflage (treillis et peinture de visage) à la volée pour faire baisser votre indice de visibilité, ici vous aurez à votre disposition l’AT-CAMO. Cette mécanique vous permet de copier quasiment à l’identique la texture du paysage dans lequel vous vous trouvez. De la boue, aux écorces en passant par les rochers, il vous suffira de déployer votre cape de camouflage pour copier l’apparence d’une texture. Sorte d’octocamo version texture de Metal Gear Solid 4, ce nouveau gadget promet de belles et longues parties de cache-cache car dans Fox Hunt, la meilleure défense c’est la cachette !

La majeure partie du mode Fox Hunt oriente sa communication sur la furtivité et la discrétion. Attraper les grenouilles Kerotan au nez et à la barbe des adversaires, faire diversion pendant que votre collègue déguisé en yucca contourne la menace ou encore se cacher le temps de sécuriser la zone dans le mode Survie et Intrusion, les possibilités semblent nombreuses et pour vous aider dans l’organisation de votre bivouac dans la nature russe, le Naked Sense ne sera pas de trop.

Le Naked Sense est à peu de choses près la vision détective de Batman dans la série Arkham : halo bleu détourant la zone scannée, affichage des ressources à récupérer et des ennemis au travers des murs. Cet outil vous sera très utile pour analyser l’environnement et les placements des ennemis. Mais attention à ne pas en abuser, l’activation du Naked Sense émet un son qui alerte les menaces aux alentours.

La proposition de ce mode Fox Hunt est plutôt alléchante. Préférant miser sur l’infiltration et la stratégie, les équipes de Konami pourraient se démarquer de ce qui se fait chez la concurrence. Espérons toutefois que le mode proposera plus de modes de jeu et des variations de ses objectifs, au risque d’être déserté rapidement. Le mode Fox Hunt de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater arrivera le 30 septembre par le biais d’une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs du jeu.