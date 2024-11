Tequila Works – Fermeture du studio

Tequila Works a fermé ses portes la semaine dernière. La fermeture du studio madrilène, fondé en 2009 et connu pour The Sexy Brutale, Gylt ou encore Rime, laisse un arrière-goût amer dans la bouche de nombreux joueurs. Apprécié pour ses créations originales et sa forte patte artistique, le studio montre bien qu’être talentueux ne suffit pas toujours.

Une nouvelle qui n’étonne plus vraiment quand on connaît ces chiffres glaçants : 21 % des développeurs en Europe ont perdu leur emploi depuis janvier 2024. Une tendance qui ne semble pas prête à s’inverser : quand ce ne sont pas des licenciements qui font l’actualité, ce sont des grèves.

Le studio madrilène avait annoncé un plan de licenciement le mois dernier ainsi que l’annulation d’un projet, mais cela n’aura pas suffi à changer l’issue du scénario. Un dépôt de bilan a été enregistré ce 13 novembre 2024.

Les nombreuses difficultés auxquelles le studio a dû faire face expliquent ce triste dénouement : des développements compliqués, comme celui de Gylt, exclusivité Stadia, dont on connaît la fin malheureuse, qui a fini par sortir dans une relative discrétion sur d’autres plateformes.

Rime, le « Zelda-like » espagnol initialement édité par PlayStation, avait été abandonné au studio. Quant à Song of Nunu, la fermeture du label Riot Forge n’a pas aidé à améliorer la situation. Ces projets, pour certains marqués par des contraintes externes, semblent avoir placé le studio sous une forme de malédiction ces dernières années.

Malgré un renflouement des caisses par Tencent en 2022, qui semblait annoncer un avenir serein, Tequila Works n’a pas su redresser la barre pour assurer sa survie. La faute à des résultats trop décevants en termes de ventes. Avec un Tencent devenu actionnaire majoritaire, le studio a connu une fin brutale, à l’image de Google Stadia, qui n’avait pas atteint les objectifs escomptés. Un constat froid et sans appel.

Raúl Rubio et Luz Sancho, les fondateurs du studio, ont démissionné. C’est désormais l’ancien directeur, Térence Mosca, qui s’occupera de gérer la fermeture du studio. On ne peut qu’être peiné de voir disparaître un studio aussi avide d’expérimentations et doté d’une personnalité artistique si particulière.

On espère de tout cœur que les anciens employés de Tequila Works sauront rebondir dans une industrie plus sinistrée que jamais. ¡Salud!