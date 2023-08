Song of Nunu – Riot Games s’essaie au jeu d’aventure

Riot Games s’associe à Tequila Works pour développer son prochain jeu dans l’univers de League of Legends : Song of Nunu. Après avoir occupé pendant de nombreuses années la position de leader du genre MOBA avec LoL (il est d’ailleurs toujours leader), après la sortie de Valorant essayant de mener la vie dure sur le terrain du FPS compétitif aux quelques indétrônables de la discipline (CS:GO, Overwatch, Rainbow Six Siege et quelques autres mastodontes), après des rumeurs d’un possible MMORPG qui se fait de plus en plus attendre, et un Project L qui, quant à lui, tente de se faire connaître sur la scène des jeux de combat lors d’une année difficile (pas évident de se faire une place entre un Street Fighter 6 et un Mortal Kombat), Riot continue sa démarche quasi impérialiste dans le paysage vidéoludique en s’essayant au genre très traditionnel du jeu d’aventure avec Song of Nunu: A League of Legends Story.

On ne sait que peu de choses sur le gameplay véritable de ce nouveau jeu signé Tequila Works. Le studio espagnol a signé des jeux toutefois assez singuliers et de bonne facture comme Rime ou Gylt.

On sait qu’il s’agira d’un jeu narratif en duo, chacun des joueurs pourra donc incarner un des deux personnages très connus, Nunu ou Willump, et ce duo avancera en coopération pour résoudre les séances de platforming (certainement assurées par le petit Nunu) et des séquences de combat (encore plus certainement destinées à Willump). On espère une bonne symbiose des deux personnages à la manière d’un It Takes Two qui avait amené le jeu coop à son zénith, et une histoire capable de surprendre les aficionados du lore comme les nouveaux venus. Dans le trailer, on aperçoit déjà un autre personnage du fameux MOBA, Braum, qui appartient à la zone de Freljord. Le sound design nous laisse entendre une possible arrivée d’Anivia, autre personnage iconique de cette partie de Runeterra. Les fans pourront ainsi jouer au détective, comme c’était déjà le cas avec Arcane, et reconnaître les indices disséminés par le studio.

L’univers riche de League of Legends semble particulièrement propice au développement de jeux comme Song of Nunu. Découvrir les terres de Freljord avec des personnages populaires comme Nunu & Willump s’avère particulièrement réjouissant pour les fans, mais aussi pour les autres. Song of Nunu apparaît comme une promesse du studio à exploiter davantage son lore, asseoir une certaine domination économique, certes, mais aussi à légitimer sa présence sur des plateformes plus conviviales et moins axées sur la compétition.