Preview Onimusha: Way of the Sword – Première prise en main tranchante

Attendu pour 2026, Onimusha: Way of the Sword marquera le retour de la saga 20 ans après son dernier opus. Capcom, bien décidé à ne pas rater le coche, a profité de la Paris Games Week 2025 pour dévoiler une démo jouable, l’occasion parfaite de jouer du sabre et de voir ce que ce nouvel épisode a dans le ventre.

La meilleure attaque, c’est la défense

L’impression de Nioh-Like donnée par les différents trailers se confirme dans l’ambiance et l’univers d’Onimusha. On y incarne Miyamoto Musashi, samouraï qui devra combattre les Genma, des entités démoniaques. Le gameplay, quant à lui, est bien plus classique et souple, s’éloignant beaucoup du côté punitif des Nioh (Onimusha propose d’ailleurs un mode de difficulté « histoire »). La barre d’endurance, par exemple, ne se vide que lorsqu’on pare un assaut, nous permettant d’enchaîner les attaques sans risque de se retrouver à court de stamina.

Enchaîner les coups d’épée a cependant un risque : se faire contrer. Onimusha met surtout l’accent sur le contre, avec un système de parade très complet. Il permet de parer, mais aussi de dévier le coup pour contrer directement, infligeant de gros dégâts à l’ennemi et à sa barre de posture. Une fois cette dernière vide, on peut placer un coup critique qui rapporte plus d’âmes (l’XP du jeu) et régénère même un peu de vie. Le timing des parades est assez permissif, sans être facile pour autant, encourageant les joueurs à utiliser un système qui récompense clairement la réussite.

L’esquive reste une option tout à fait viable. Cela prendra plus de temps, car il vous sera plus compliqué de baisser la barre de stamina des boss notamment, mais la démo prouve qu’il est possible de jouer ainsi sans que les combats ne deviennent une sinécure.

Une chorégraphie technique et visuelle

Onimusha brille donc par son gameplay plaisant, sans tomber dans la frustration. Mais la technique est également à la hauteur. Les animations de combats sont incroyablement fluides, donnant l’impression d’assister à un combat de samouraï digne d’un film. Les finish moves sont magnifiques, avec des effets de caméra travaillés ; on espère simplement qu’ils seront variés pour éviter la répétition.

Le boss de fin de démo illustre parfaitement cette maîtrise. Il s’introduit par une superbe cinématique, et le combat qui suit est dans la même veine. Certains de ses patterns semblent tout droit sortis du cinéma et donnent lieu à une très jolie chorégraphie. Placer une déviation parfaite suivie d’un contre, où tout s’enchaîne parfaitement niveau animation, procure une satisfaction immense.

Ce premier contact avec Onimusha: Way of The Sword est une excellente surprise. Le jeu brille par son gameplay à la fois profond et plaisant, sans jamais tomber dans la frustration. La technique est à la hauteur, avec des animations fluides et des combats qui s’apparentent à de véritables chorégraphies. Si l’objectif de cette démo était de rassurer et de prouver le bien-fondé de ce retour, c’est une mission accomplie. Réponse en 2026 pour savoir si le jeu sera à la hauteur des promesses semées.