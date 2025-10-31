tt

Preview Onimusha: Way of the Sword – Première prise en main tranchante

Preview du jeu Onimusha: Way Of The Sword

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Dernières Actualités JV
31 oct.
16:49

PS Plus Essential – Un novembre sous le signe du chat

31 oct.
14:30

Preview Onimusha: Way of the Sword – Première prise en main tranchante

31 oct.
13:49

Supercell éteindra bientôt Squad Busters, faute de succès

31 oct.
08:32

Microsoft pousse les studios Xbox à atteindre une marge de 30 %

31 oct.
08:18

The Florist – Quand l’horreur se met au vert

31 oct.
08:12

Cloud Gaming – Impact réel sur l’industrie du matériel

Derniers Tests JV

Test Simon the Sorcerer Origins – Abracadabra, le revoilà !

Test Tormented Souls 2 – L’horreur en odeur de sainteté

Test Painkiller – Par delà la douleur, l’ennui