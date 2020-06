Pokémon : Académie de combat – Du Pikachu servi sur table

Les joueurs récents de la licence Pokémon ne s’en souviennent peut-être pas, mais celle-ci n’a pas toujours concerné que le jeu vidéo. Si l’on omet les divers films, mangas, dessins animés et autres produits dérivés, les plus anciens se souviendront que Pokémon, c’est également un énorme et évolutif jeu de cartes à collectionner, qui faisait des ravages dans les cours de récré et constituait des classeurs aussi massifs que les Tables de la Loi. Ha ça ne vous dit rien ? Pokémon : Académie de Combat va vous initier.

Pourrais-je avoir la carte pour mon plateau, garçon, je vous prie ?

Pokémon : Académie de combat du jeu de cartes à collectionner Pokémon, c’est son nom à la mords-moi l’n’œil complet, est un jeu de plateau au même titre que les Monopoly et autres RISK, pour n’en citer que deux parmi la pléthore qui existe. Il a notamment été pas mal supplanté par le jeu vidéo, notamment familial, mais il conserve encore nombre d’adeptes de soirées autour d’une table, à se traiter de tous les noms tout en rigolant bien.

Certains de ces jeux emploient tout un tas de figurines en tous genres. Pokémon : Académie de combat, lui, se tourne de nouveau vers les cartes à collectionner, histoire d’initier les petits nouveaux au phénomène qui a connu une gloire de grande ampleur (c’est toujours le cas d’ailleurs, chez certains connoîsseurs).

Le but est, selon son auteur, d’enseigner aux débutants les bases de ce célèbre JCC, comme on dit, pour Jeu de Cartes à Collectionner, le tout de façon soi-disant conviviale, familiale et simple d’accès même pour les plus jeunes, dernier élément qui contraste un peu avec les différents guides présents dans la boîte, mais bon, il sera l’occasion de constater l’accessibilité ou son absence lorsque le jeu sera mis à disposition le 31 juillet prochain.

Dans la jolie boîte vous trouverez le plateau que voici, sur lequel se dérouleront vos affrontements. Cliquez dessus pour voir les autres détails.

En plus de ce terrain, vous aurez droit à trois decks (ou paquets de cartes) de 60 cartes chacun, donc ça laisse déjà une belle variété pour les combats à venir. L’un est dédié à Pikachu, l’autre à Mewtwo, et le dernier à Dracaufeu. On le disait plus haut, chacun possède son propre guide de jeu, reste à en voir le volume et la simplicité.

Enfin, 3 cartes uniques GX Raichu, Mewtwo et Dracaufeu. Ainsi, en vrac, que quelques accessoires dont on ignore la teneur, un code dédié au jeu de cartes virtuel sur PC, Android et iOS dont on ignore l’effet, et le tout pour un tarif encore inconnu. Ce qui fait encore quelques mystères à lever, mais on en apprendra surement plus d’ici juillet. En attendant, le site officiel vous ouvre les bras.