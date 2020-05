Pokémon Sleep – Le logiciel d’analyse de sommeil refait parler de lui

Aaaah Nintendo ! On a beau suivre cette compagnie depuis notre plus tendre enfance (pour bon nombre d’entre nous), on ne comprend pas toujours ce que l’entreprise fait depuis la blancheur immaculée de ses locaux à Kyoto. L’an dernier, à la surprise et à l’étonnement général, The Pokémon Company profitait d’une présentation pour annoncer son nouveau projet, Pokémon Sleep, un logiciel qui aurait pour objectif de suivre nos activités nocturnes, déceler ce qu’on fait durant nos phases de sommeil, et saupoudrer le tout de bestioles plus ou moins mignonnes.

Objectif clair pour eux mais moins pour nous : transformer le sommeil en divertissement.

Flou ? On le pense aussi et la communication depuis n’a pas aidé à en expliquer le véritable sens… Loin de là même puisqu’avec le coronavirus et l’arrivée de la prochaine génération, ça nous est carrément sorti de la tête. Ceci dit, il semblerait que l’application soit prête à en dire un peu plus sur elle puisque du mouvement a eu lieu en ce sens dernièrement… Enfin, au moins en ce qui concerne le nom de son domaine.

C’est “los expertos de Pokémones” de PokéXperto (LV72 espagnol) qui ont fait la découverte (ou du moins ceux qui l’on partagé en premier). Ces derniers ont relevé que des recherches impliquant le nom du domaine dirigeaient à présent les internautes vers une page diffusant le premier épisode de Pokémon où apparaît le running-gag des premières saisons (non, pas la Team Rocket) : Rondoudou. Et difficile de ne pas voir le lien entre la mignonne boule rose et l’usage attendu de l’application.

Si ça n’indique pas grand chose, on sera toujours d’avis de dire que cela pourrait être annonciateur d’annonces imminentes. Cependant, ne nous leurrons pas, sur internet, les compagnies jouent d’étranges jeux et certains ne mènent à rien donc prenons notre mal en patience, le temps est le seul élément qui nous apportera réponse.

Pour rappel, Pokémon Sleep est un logiciel dont le but serait d’analyser nos cycles de sommeil et d’en sortir des indications plus ou moins détaillées pour l’améliorer. Associer avec différents accessoires tel que le Pokémon GO Plus + (une variante de celle déjà disponible pour accompagner Pokémon GO et également compatible avec le logiciel), il dressera une analyse de la qualité de votre sommeil et vous permettra de remplir des missions pour vous récompenser au sein du jeu.

Ce titre est probablement une initiative découlant des recherches de Nintendo dans le cadre de son plan “Quality of Life”, un plan initié par feu Satoru Iwata et abandonné quelques années après son lancement (même si le président actuel n’a pas abandonné l’idée de percer dans l’industrie des accessoires santé… coucou Ring Fit Adventures).

Même si nous serions tentés de vous inviter à ne pas vous exciter outre mesure, gardez un œil sur nos colonnes, Pokémon Sleep pourrait bien à nouveau faire parler de lui d’ici quelques jours. Il est attendu pour mobile sous Android et iOS et devrait être compatible tablettes. Puis, si jamais vous aimez Rondoudou, on laisse ça ici.