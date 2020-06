Pokémon GO – L’Insectomania 2020 est enfin détaillé

Les années se suivent et Pokémon GO continue de recycler, saisons après saison, ses succès des années précédentes. Et qui pourrait en blâmer Niantic ? Après tout, si ça marche, il n’y a pas de raisons de ne pas en profiter, si ? Ceci dit, pour être parfaitement honnête, on est un peu mauvaise langue là… Effectivement, si ce n’est pas la première fois que PokéGO nous ressert des événements sans changer quoi que ce soit, pour le millésime 2020 de l’Insectomania, le soft proposera quelques menus changements.

Ne vous méprenez pas, il s’agit bien toujours du même jeu donc dans le fond, il s’agit toujours d’offrir aux joueurs de rencontrer des pelletées de Pokémon insectoïdes (durant vos marches, l’éclosion d’Oeufs 5km, les Études de Terrain et les Combats de Raid) et l’un d’eux aura droit à l’introduction de sa forme chromatique (il s’agit de Crabicoque d’ailleurs pour cette édition). Cependant, cette fois-ci, la star du confinement se verra accorder un rôle plus important au sein de la célébration, nous parlons bien entendu des Encens.

En effet, chaque jour où les monstres grouillants et rampants seront encensés, ces objets attireront en grande quantité des monstres beaucoup plus rares lors de vos marches. Ainsi, du 26 juin à 8h qu 27 juin à 23h, vous attirez des Ningale; du 28 juin à minuit jusqu’au 29 à 23h59, ce sera au tour de Chenipote (faites le plein puisqu’il peut évoluer en 2 formes, m’enfin, on ne vous apprend rien là) et enfin du 30 juin à minuit au 1er juillet à 22h, vous allez croiser des Insécateur.

Oh ! Un rappel ! En sachant que Ningale, Chenipote et Insécateur sont déjà disponibles dans le jeu sous leurs formes chromatiques, il n’est pas dit que vous n’en croisiez pas. Alors profitez que les Encens sont encore boostés (en terme de durée et de puissance) pour croiser le plus de monstres possible !

Enfin, une Journée de Raid est également au programme. Elle se tiendra le dimanche 28 juin de 11h à 14h et offrira la vedette à Scarabrute qui investira durant une durée limitée tout les Raids 3*. Ajoutons que ces Raids seront également bien plus nombreux et vous permettront, si vous êtes chanceux, de croiser le monstre sous ses coloris alternatifs.

Voilà, c’est à peu près tout ce qu’il y avait à dire sur l’Insectomania édition 2020 dans Pokémon GO. Alors, qu’en pensez-vous ? Nous profitons de ce moment pour vous rappeler que Aspicot sera la star de la Journée de la Communauté fixée au 20 juin et qu’il ne vous reste qu’un jour pour profiter du retour de Latios et de Latias dans les Raids.