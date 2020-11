Pokémon Épée et Bouclier – Récupérez vos Pikachu à casquette

Lorsque la Pokémon Company a révélé la date de sortie de la dernière vague de contenu additionnel pour Pokémon Épée et Bouclier, les Terres Enneigées de la Couronne, la firme semblait d’humeur festive. Seulement, puisque l’état sanitaire ne leur permet pas de tous nous réunir dans une propriété à Joinville-les-Ponts, ils ont dû célébrer ça différemment. Du coup, on a eu droit à une offre spéciale. Pendant un certain temps, la compagnie partagerait des codes donnant accès à 8 Pikachu, tous coiffés d’une casquette aux couleurs des différentes régions que nous avons traversé avec la série.

Cependant, la nouvelle venait avec une contrepartie : une date de péremption. Effectivement, après la date indiquée, il ne serait plus possible de réclamer ces charmantes petites boules de poil joufflues et de les ajouter à votre équipe. Cette date, c’est le 30 novembre. Alors, maintenant que tous les codes sont dans la nature et vu qu’il ne reste qu’une semaine, nous avons décidé de vous les compiler dans un seul et même article afin que vous puissiez vous aussi bénéficier de l’offre avant sa fin définitive.

Pour réclamer le Pikachu de Kanto : P1KACHUGET

Pour clamer celui de Johto : 1CH00SEY0U

Pour mettre la main sur celui d’Hoenn : P1KAADVANCE

Pour que vous rejoigne celui de Sinnoh : V0LTTACKLEP1KA

Pour ajouter à votre équipe celui d’Unys : P1KABESTW1SH

Pour inviter celui de Kalos à votre partie : KALOSP1KA

Pour vous saisir de celui d’Alola : ULTRAP1KA

Enfin, le seul et l’unique pour les gouverner tous (oui, sa casquette symbolise la planète, c’est indiscutable) : K1NP1KA1855

Pour détailler vite fait, tous ces Pikachu sont sensiblement identiques. Ils sont tous niveau 25, possède le talent Statik et son Hardi de nature. Au combat, ils peuvent faire appel à Tonnerre, Vive-Attaque, Toile Élek et Queue de Fer. Seul le dernier se distingue des autres en portant en natif l’objet Balle Lumière (qui, on le rappelle, multiplie par 2 l’attaque spéciale du monstre). Il va de soi que ces bestioles ne peuvent pas évoluer ou transmettre la casquette à la reproduction.

Voilà, maintenant que tout est là, profitez-en pour réclamer vos Pikachu dans Pokémon Épée et Bouclier. Attention, l’offre se termine le 30 novembre 2020.