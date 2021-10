Pokémon Unite abandonne l’affichage des scores durant les matchs

Amateur de jeux en ligne ? Êtes-vous stimulé par la compétition ? Sans vouloir parler pour mes compagnons, en ce qui me concerne, bof. Oui, je suis mauvais joueur. Enchainer les échecs dans l’espoir de voir un jour mon pseudo auréolé de gloire pour une poigéee de secondes m’agace et je déteste observer la chute de mon taux de victoire au fil des défaites. Enfin, perdre, c’est pas le pire, perdre parce qu’un gars ne supporte pas de voir le score se creuser en sa défaveur et quitte la partie en cours, c’est peut-être pire encore. Oui, on va parler ici de ragequitters et de Pokémon Unite.

On sait bien que ce problème n’est pas propre à Pokémon Unite, que quasiment tous les jeux proposant du multijoueur en ligne en souffrent mais, si nous abordons ce sujet ici et maintenant, c’est surtout parce qu’on a du mal à comprendre la décision prise par TiMi Groups Studios (le studio derriere le MOBA) pour y mettre un terme.

Pour rappel, le jeu oppose des équipes de 3 ou 5 joueurs pour le contrôle d’une arêne. Le but est de cumuler des points en affrontant des monstres sauvages, points à dépenser ensuite pour faire tomber les bastions ennemis en prenant soin de défendre ceux de son camp. Cela semble donc logique que les joueurs puissent garder un oeil sur le score. Après tout, il indique si la stratégie de son équipe paie, non ? Bah, c’est justement ce qu’ils ont retiré du jeu…

Depuis quelques temps, il n’est plus possible de voir le score des équipes en cours de match. Il faut attendre que les 10 minutes soient écoulées pour savoir qui a gagné avec de temps en temps un petit message pour donner l’état de la partie. Et du coup, les joueurs arrêtent-ils de quitter les parties en cours ? Apparemment, la stratégie serait payante. Le studio aurait noté une baisse du nombre de ragequitters, le signe peut-être que quand on ne sait pas vraiment ce qu’il se passe, on croit plus en ses chances. Loin de nous de vouloir sur-analyser ces résultats mais nous sommes quasiment certains qu’un enseignement philosophique pourrait en être tiré.

Ceci dit, si vous êtes mauvais perdants, cette information ne devrait pas changer grand chose. Pokémon Unite est disponible gratuitement sur Nintendo Switch et appareils mobiles, à moins que vous aimez les costumes et là, c’est 40 balles… Parlant de costumes, rappelons que le MOBA célèbre actuellement Halloween et a tout récemment accueilli Rongrigou dans son roster (il fait suite à Leuphorie, Nymphali et Mammochon).