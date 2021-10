Légendes Pokémon : Arceus – L’identité du monstre teasé dévoilée

Eh bien, le mystère n’aura pas plané bien longtemps… Si traînez sur internet fait partie de vos habitudes, il y a de fortes chances que vous sachiez que la Pokémon Company a posté plus tôt dans la semaine un trailer mystérieux, ce dernier cachant (derrière un brouillage opaque et des pertes sonores) l’annonce d’un monstre inédit présent dans le casting de Légendes Pokémon : Arceus. Il n’aura pas fallu bien longtemps pour que la même compagnie diffuse une version restaurée de ce trailer dévoilant l’identité du monstre. Un avertissement : si vous souhaitez conserver le plaisir de la découverte, nous vous suggérons de quitter cette page puisque ça va spoiler… Vous êtes prévenus.

Bon, soyons sympa, nous allons laisser de la marge à ceux qui lisent plus vite qu’ils ne quittent la page en rappelant dans les grandes lignes ce que nous dévoilait le teaser publié plus tôt dans la semaine. Nous sommes déjà revenus dessus, il n’y avait pas grand chose à en tirer. Le chercheur qui commente la vidéo n’ a partagé avec nous qu’une petite poignée d’indices, juste assez pour inviter les fans à se creuser les méninges. On sait que le monstre peut vite fait faire penser à un Caninos ou un Goupix, qu’il possède des yeux jaunes et rond, de la fourrure blanche sur la tête et autour du cou et une longue queue se terminant avec de la fourrure rouge. Rien de plus si ce n’est qu’il est « adorable » et que son habitat dégage une atmosphère « mystérieuse ».

Vous avez trouvé ? Nous allons devoir reconnaître que nous nous étions planté alors que d’autres ont eu le nez creux. En effet, une poignée de fans imaginait déjà qu’il pourrait s’agir de Zorua et effectivement, c’est bien lui. Le Poké-monstre a eu le droit à un petit make-over qui se reflète naturellement sur son type (à présent Normal et Spectre), très certainement sur ses capacités et indéniablement sur son évolution, qui trouve lui aussi sa place dans cette bande-annonce et que vous pouvez découvrir en visionnant le trailer en fin d’article.

Alors, qu’en pensez-vous ? Nous, on n’a qu’une chose à ajouter, si nous sommes nombreux à reconnaître que l’univers de Pokémon peine parfois à nous vendre du rêve (notamment sur la question de la technique), il est indéniable que la Pokémon Company s’est s’y prendre côté marketing et nous sommes assez friands des méthodes employés ces dernières années pour exciter les fans (le coup du live d’une journée dans la forêt de Lumirinth était aussi très malin). Enfin, retrouvez Zorua, Zoroark et bien d’autres lorsque Légendes Pokémon : Arceus rejoindra les étals le 28 janvier prochain.