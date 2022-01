Légendes Pokémon : Arceus – Hisui prend la fuite

Plus qu’une poignée de jours… Oui, d’ici une semaine, les apprentis Prof. Chen et autres Prof. Sorbier en herbe se lanceront à la conquête de Hisui, à la recherche des créatures qui habitaient Sinnoh avant que ses vastes terres sauvages ne laissent place à ses villes et routes balisées. Naturellement, puisque Légendes Pokémon : Arceus est une nouvelle expérience dans le monde des Poké-monstres, malgré les craintes, la communauté s’excite et c’est généralement le moment où les chanceux en quête de gloire gâchent le fun pour tout le monde.

Vous comprenez bien : comme une malédiction entourant la série, le dernier projet de Game Freak marche dans les pas de ses aînés et voit ses secrets fuiter sur le net avant que sa jaquette n’apparaisse dans les rayons. Depuis plusieurs heures à présent, les réseaux sociaux et sites d’informations (du moins, ceux qui ne tournent pas en boucle sur Microsoft et Activision) partagent tout ce qui nous attend dans la cartouche, une bien triste nouvelle donc pour ceux qui attendaient ce spin-off pour ressentir à nouveau le frisson de la découverte et de l’inconnu (dans la mesure où ça existerait encore dans un Pokémon).

On vous rassure, nous n’allons pas lister dans ces lignes ce qui vous attend dans les jeux par respect pour votre libre arbitre mais sachez que, si vous traînez sur Twitter ou d’autres cercles de joueurs en ligne, vous allez peut-être accidentellement découvrir le nombre de bestioles qui vous attendent en Hisui, les Pokémon qui sont de la partie ainsi que les dernières formes locales de bestioles connues. Vous êtes donc prévenus.

Notons enfin que, si c’est ce que vous cherchez, vous trouverez ces informations en cliquant sur le lien dans les sources mais on vous prévient, c’est quand même bien dommage de se ruiner le fun de la découverte (d’autant que pour nous, c’est déjà trop tard) … Bah, au moins, vous avez eu le choix. Légendes Pokémon : Arceus apparaîtra en rayon dès le vendredi 28 janvier.