Légendes Pokémon : Arceus détaille enfin son gameplay en français

Nous ne sommes plus qu’à deux semaines de la sortie de Légendes Pokémon : Arceus et de nombreuses interrogations restent en suspens. Enfin, oui et non puisque la semaine dernière, les japonais se sont vus offrir un trailer précisant un grand nombre de points encore flous sur le dernier chantier de Game Freak, trailer que nous avions nous aussi commentés malgré la barrière de la langue. Six jours plus tard, la voici enfin ! Oui, la Pokémon Company partage enfin une vidéo détaillant l’offre de cet épisode singulier dans la langue des Lumières.

Ceci dit, la présence de français n’est pas le seul point sur laquelle notre version de ce métrage se démarque. En effet, dans cette version à notre attention, non seulement le soft double son temps de parole pour mieux expliquer et illustrer ses nouveautés mais se concentre également sur l’expérience joueur plutôt que sur l’esthétique, un choix sage (les graphismes, la Switch, tout ça…) mais surtout un choix qui paie puisque ce trailer est largement la plus excitante des vidéos sur le titre à ce jour.

Largement un des points les plus abordés par cette bande-annonce : votre rôle dans cet univers. Membre de l’équipe de recherche du Groupe Galaxie, votre tâche consiste à dresser l’esquisse du premier Pokédex d’Hisui en faisant le tour de ses différents décors. Ainsi, une fois une zone choisie, vous partez de son camp avec pour objectif de débusquer les monstres qui y vivent et leurs habitudes. Le camp devrait également vous servir de base afin de vous reposer ou de refourbir votre inventaire. Indéniablement, la communauté a eu du flair en comparant l’approche du titre à celle de Monster Hunter.

C’est là où le bât pourrait blesser. En effet, la base de cette structure est extrêmement redondante et c’est probablement pour ça que le jeu ponctue vos recherches avec des combats contre des Pokémon Barons et Monarques (des boss locaux (ceux avec les yeux rouges) et régionaux (l’évolution d’Insecateur par exemple)) et vous offre d’en faire autant vous aussi en ajoutant à vos objectifs des quêtes secondaires (comme celle qui illustre cette vidéo). Ajoutons à ça que le climat pourrait jouer un rôle (il change en partie la faune des divers habitats) s’il est aléatoire mais ça reste à confirmer manette en main. Espérons que le mélange soit homogène et les ficelles pas trop visibles.

Cette prise de contact était aussi l’occasion idéale de revenir sur les différentes formes d’affrontement. D’abord avec les Pokémon Monarque, combats alternant phases où on doit bombarder le monstre de baume de soin et phases de combat plus traditionnelle puis en détaillant les attaques de Style Rapide et Puissant. Cette option inédite permettant de jouer avec le rythme classique des combats en sacrifiant la fréquence d’attaque à la puissance et vice-versa (ça et un supplément de points de compétence) sera la base de la stratégie dans cet épisode, un point que prouve ce pauvre Raichu face à un Kaymorse.

Enfin, impossible de boucler ce tour d’horizon sans revenir sur une option classique de la série, elle aussi présente dans Légendes Pokémon : Arceus, nous ne parlons effectivement pas des options de customisation (qui font plaisir tout de même) mais bien de la possibilité d’échanger. En effet, si la présence de l’autre option offerte par le câble Link n’a toujours pas été confirmée (nous parlons bien des combats entre les joueurs), nous pourrons bel et bien échanger nos trouvailles avec d’autres chercheurs. Pourquoi ? Probablement pour faire évoluer les monstres qui en ont besoin (parce qu’ils sont nombreux tout de même)

Vous reste-t-il des questions ? Nous, nous devons reconnaître que nous n’en n’avons plus beaucoup. Peut-être l’absence ou la présence des talents, des IV et des EV, valeurs au cœur des stratégies sur la scène multijoueur compétitive ou même le nombre de créatures disponibles dans le Pokédex d’Hisui… Mais, au final, ne ferions-nous pas mieux de garder quelques secrets ? Après tout, c’est un peu pour revivre l’effet de surprise et de découverte que la série a eu besoin de Légendes Pokémon : Arceus, n’est-ce pas ? Il ne nous reste plus qu’à attendre le 28 janvier pour voir si l’effort a payé.