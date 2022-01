Légendes Pokémon : Arceus – Aux couleurs de Breath of the Wild

Attendez, ne vous énervez pas ! Nous avons nous aussi traîné assez longtemps sur internet pour savoir que la comparaison agace de nos jours mais, veuillez-nous comprendre, le dernier trailer faisant la part belle à la région d’Hisui fait bien peu d’effort pour cacher son hommage aux dernières aventures de Link. Des notes de piano, des environnements vastes et sauvages… Finalement, ce qui dénote, c’est la nature des animaux et les outils à la disposition de votre avatar. Tirez vos conclusions avec cette dernière bande-annonce pour Légendes Pokémon : Arceus.

Et quelle vidéo ! Celle-ci met un coup de filet sur tout ce que nous savons du jeu à ce jour (ça et une partie des conclusions tirées par les Pokéfans au fil des mois et des fuites). En gros, une piqûre de rappel sur les règles qui entourent la capture (certains doivent être surpris, d’autres combattus), l’exploration (confirmant une structure proche de celle d’un Monster Hunter où l’exploration démarre à partir d’un camp) et sur le B.A.-BA du chasseur stylé (avec ce qu’il faut d’outils de chasse à bricoler ou acheter et des accessoires pour rendre votre partie unique) avant votre passage en caisse en fin de mois.

Enfin, ce trailer est aussi l’occasion de se faire une meilleure idée de ce qui nous attend une fois le jeu en main, pour le meilleur comme pour le pire. Puisque nous préférons les bonnes nouvelles, nous sommes plutôt contents de découvrir que la technique est, en moyenne, plus rassurante. Comparé aux premiers aperçus, le titre semble profiter d’une meilleure qualité d’image et d’une meilleure fluidité globale (à voir en jeu ensuite). En revanche, les quelques segments de gameplay réel présentés semblent aussi confirmer la nature répétitive du titre aussi bien lors de l’exploration (qui devrait reposer sur une boucle capture/ramassage/craft à la Monster Hunter voire sur un système de quêtes FedEx) que dans les combats contre les monstres Alpha. Espérons que ce n’est qu’une impression et que l’expérience manette en main nous donne tort.

Donc, le Pokémon qui va changer la donne ? Un épisode de transition pour ouvrir de nouvelles perspectives pour cette série qui s’est enfermé dans une routine pour 25 ans ? Très tôt pour tirer des conclusions à l’heure actuelle (d’autant que la Pokémon Company et Game Freak aiment bien rétropédaler) mais on pourrait se faire une idée de la réponse quand Légendes Pokémon : Arceus trouvera sa place dans les rayons (et nos ludothèques) le 28 janvier 2022.