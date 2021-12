Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante – Comment fonctionne le Poké Radar ?

Ça pourrait passer inaperçu aux yeux de quelqu’un découvrant la quatrième génération de Pokémon avec ces remakes, mais les versions Diamant et Perle de 2007 étaient bourrées de nouveautés à leur sortie. Indéniablement, ça ne se ressent pas du tout dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante qui, à plus d’un égard, lorgnent du côté de l’hommage mou. Bon, nous aussi, on s’amuse du retour de la Pokémontre et de ses fonctions amusantes, souvent « gadget », mais force est de constater que pour le reste, c’est bien sage.

En 2006 (2007 chez nous), Pokémon Diamant et Perle changeaient les choses. Alors non, pas dans sa formule, d’un classicisme jusqu’au-boutiste, mais bien dans ces options. La force de ces épisodes ? Leur support. Grâce à la Nintendo DS, il était enfin temps de dire adieu au câble link et d’accueillir combats et échanges en ligne (permettant pour la première fois de finir le jeu même sans ami, petit frère ou petite sœur). Nous disions également bonjour au dimorphisme sexuel, mais surtout aux premières méthodes officielles pour augmenter les chances de mettre la main sur des bestioles chromatiques.

L’une d’entre elles (qui revient souvent dans nos colonnes) repose justement sur l’une de ces nouveautés. Nous parlons naturellement de la méthode Masuda qui fonctionne grâce à la possibilité de faire des échanges avec des inconnus (plus particulièrement des joueurs étrangers). Cependant, celle qui nous intéresse dans ces lignes, c’est celle qu’on peut pratiquer sans amis : le Poké Radar. À l’issue de la lecture de ce guide, vous devriez être incollable (ou du moins « plus conscient ») aussi bien concernant l’utilisation de la fonction que concernant vos chances de croiser du shiny. C’est parti !

Le b.a-ba du Pok é Radar

Le Poké Radar est un outil vous permettant de faire apparaître des Pokémon plus ou moins rares. Il vous sera offert des mains du professeur Sorbier à Litorella en récompense de la rencontre de toutes les bestioles de Sinnoh (selon le Pokédex régional). Dès lors, vous pourrez faire usage de sa fonction principale : créer des chaînes de rencontre. La fonction principale du Poké Radar est en fait d’enchaîner les rencontres avec un monstre, chacune de celles-ci augmentant vos chances de voir survenir des shiny jusqu’à un certain seuil. C’est pour ça qu’on appelle ça des chaînes.

Pour l’activer, il vous suffit de planter votre avatar sans son vélo au milieu d’une zone d’herbes hautes. Une fois l’appareil activé, des touffes d’herbes se mettront à s’agiter autour de votre personnage dans un carré de 9×9 cases, le bonhomme étant en son centre. Marcher dans l’une de ces touffes lancera un combat qui pourra, si certaines règles sont respectées, se transformer en chaîne (la musique du Poké Radar se poursuit au-delà du combat) jusqu’à ce que vous arrêtiez ou qu’elle soit interrompue. Simple, n’est-ce pas ?

Dans les faits, oui, mais il y a quelques facteurs à prendre en compte. Donc, avant d’étaler ces règles devant vous, nous ne saurions que trop vous conseiller de vous prémunir des objets qui vont suivre. Ils ne vous faciliteront pas la tâche, mais grâce à eux, vous n’aurez rien à vous reprocher en cas de rupture de chaîne. Tout d’abord, prévoyez une grande quantité de Repousses et des balles adaptées à vos méthodes de chasse (les Rapide Balls et Sombre Balls sont généralement des valeurs sûres selon les moments où vous chassez). Ensuite, un monstre avec Faux-Chage sera toujours un plus (éventuellement, des talents de circonstances pour attirer certains types ou éviter les Explosions malheureuses). Enfin, une boisson caféinée ne sera peut-être pas du luxe…

Dans les règles de l’art

Bien, vous avez réuni tout ce qu’il y avait dans la liste de courses et vous êtes prêts à shasser ? Voici les règles à suivre. Pour chasser au Poké Radar, après l’avoir activé et rencontré le monstre que vous souhaitez capturer sous sa forme chromatique, il vous suffit de le mettre K.O. ou de le capturer. Si la chanson se poursuit au-delà de la rencontre, félicitations, votre chaîne a démarré et c’est maintenant que les choses se corsent. En effet, dès maintenant (en vrai, dès le début, c’est mieux), il vous faudra toujours essayer de rencontrer les Poké-monstres se cachant dans la rangée la plus éloignée de ce gros carré de 9×9 cases autour de votre personnage.

Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est sur ces cases que vos chances sont les plus grandes de voir vos séries se poursuivre. Wowowo ! Comment ça, « chances » ? Oui, il est là le problème : cette méthode n’est pas infaillible. Les herbes agitées les plus éloignées n’offrent que 83% de chances de voir votre chaîne se poursuivre (93% si vous capturez le monstre, d’où l’intérêt d’avoir plein de balles) et ce pourcentage diminue de 10% pour chacune des rangées s’approchant de vous. Donc, même si vous faites les choses bien, votre chaîne peut se rompre. Ajoutons que si, par hasard, vous débusquiez rapidement l’une des herbes scintillantes convoitées (puisqu’elles contiennent à coup sûr un shiny) ou une herbe très agitée (un Pokémon avec son talent spécial), sa position peut également mener la chaîne à son terme.

Mais bon, ça doit être ça, le prix à payer pour rencontrer de jolies bestioles, hein ? Oui, c’est ça et, pour peu que dame fortune soit au rendez-vous et que vous arriviez à accumuler 40 rencontres, jamais vos chances de croiser l’un de ces monstres n’auront été aussi confortables. Le taux passe de 1 chances sur 4 096 en natif à 1 chance sur 99 et il n’est pas impossible que la chaîne se poursuive au-delà, comme le confirment de nombreuses vidéos sur YouTube. Enfin, il faudra quand même avoir un peu de chance avant d’en arriver là.

Encore un peu d’attention

Il reste un certain nombre de points avant que vous ne puissiez devenir un pro de la chasse dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Tout d’abord, sachez que si vous recherchez des Pokémon à utiliser en stratégie (dont les IV sont optimisés, par exemple), le jeu vous en offre à certains caps. Au bout de 20 rencontres, le monstre que vous chasserez aura 1 IV au max (dans une stat aléatoire) ; au bout de 30, il en aura 2 ; puis 3 si vous arrivez à 40 rencontres. Si vous êtes vraiment brave (ou fou), en enchaîner 90 vous permettra de rencontrer un Pokémon parfait, mais effectivement, c’est de la folie. (De notre côté, on vous conseille de vous arrêter à 39 et de relancer le Poké Radar jusqu’à croiser une herbe scintillante pour profiter des 3 IV sur un monstre shiny, de quoi joindre l’utile à l’agréable, quoi).

Oui, vous pouvez relancer les rencontres proposées (utile dans le cas où il n’y aurait pas de cases disponibles dans la quatrième rangée ou si elle est bloquée par un PNJ). Ceci dit, si le fait de relancer les herbes disponibles ne détruit pas la chaîne, bien des choses le font. Principalement : grimper sur votre vélo, rencontrer un autre Pokémon (Créfollet, on te déteste) ou un dresseur, fuir ou perdre face à un monstre (attention à Hurlement ou Cyclone) et changer de zone. En revanche, vous pouvez sans crainte ouvrir votre inventaire ou consulter les monstres de votre espace de stockage (depuis qu’il ne faut plus aller au centre Pokémon, ça aide).

Voilà, vous savez à présent comment tirer profit du Poké Radar dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Notez que, s’ils sont un poil plus simples à utiliser dans cette version, ces conseils s’appliquent également à l’objet dans les versions originales du jeu autant que dans Pokémon X et Y. Bonne chasse, et nous espérons que la chance vous sourira !