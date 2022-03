Légendes Pokémon : Arceus – La dernière MaJ ruine au shiny hunting

Un anniversaire, ça se fête. Bon, on ne passe pas toujours un cap mais ça n’en est pas moins un moment festif. Prenez pour exemple tous ces gens à travers le monde qui ont célébré avec Tsunekazu Ishihara et Takato Utsunomiya les 26 ans de la licence multimédia la plus lucrative n’ayant jamais existé. Pour les réunir en ce jour, un Pokémon Presents spécial surprenant puisque, après un nombre conséquent d’annonces consacrées aux expériences mobiles, nous a offert de poser les yeux sur les premières images de la 9eme Génération. Et puisqu’un anniversaire, ça se fête aussi sur le moment, c’était le moment de dérouler une mise à jour pour Légendes Pokémon : Arceus.

Autant le dire, c’était un événement attendu. Il faut reconnaître qu’il aurait été malheureux si la Pokémon Company ratait cette chance de faire plaisir aux fans en rallongeant le plaisir de l’exploration d’Hisui, vous ne trouvez pas ? C’est donc probablement pour ces raisons que la boîte a déroulé la version 1.1.0, une mise à jour gratuite offrant de nouvelles quêtes auxquelles se frotter la possibilité de croiser des apparitions de Pokémon Barons uniquement ainsi qu’une poignée de correctifs (ce qui devrait rassurer ceux qui n’arrivaient pas à capturer Cresselia). Enfin, on ne vous le cache pas, avec cette mise à jour, la Pokémon Company ne nous fait pas que des cadeaux…

C’est effectivement sur deux points que nous souhaitons revenir, deux points qui affectent principalement ceux qui vivent dans l’obsession de capturer des Pokémon shiny (une maladie que nous partageons peut-être…). Tout d’abord parce que nous n’y pouvons rien, nous partagions peu après la sortie un guide consacré aux Pokémon chromatiques après la sortie de Légendes Pokémon : Arceus détaillant les méthodes et des astuces pour croiser facilement des shiny, il est bon de préciser que ces règles ne s’appliquent aux nouvelles hordes de monstres. En effet, les hordes de Barons ne partagent pas le même taux d’apparition de chromatiques que les apparitions massives normales (chiffre qui perd encore en valeur si on considère que le nombre total de monstres est lui aussi plus bas, quatre monstres normalement).

Vous allez nous dire » pas grave, on peut toujours sauvegarder et relancer le jeu afin de réinitialiser le groupe « . Brillant ! Indéniablement, vous connaissez le sujet cependant nous nous retrouverions contraint de vous répondre « … » pour renforcer l’effet dramatique. Oui, cette méthode nous a quitté. Si par malheur vous installez la mise à jour, « verrouiller » l’apparition massive du monstre désiré et enchaîner les hordes jusqu’à empocher votre monstre brillant deviendra plus difficile. En effet, redémarrer le jeu et retourner en ville pour relancer la horde la fera simplement disparaître (dans la grande majorité des cas). Il vous faudra donc faire preuve de plus de dédication pour ajouter le monstre à votre stock.

Sans addition Charme Chroma Apparition Massive Chroma + Apparition Chroma + Apparition Barons Base 4096 158 216 Page Complète 2048 819 152 137 293 Page Parfaite 1024 585 141 128 216

On est d’accord, c’est plutôt une piètre nouvelle mais il est probable que ce soit le prix à payer pour une chance supplémentaire d’avoir des shiny de grandes tailles (enfin, ça et la chance). Quoiqu’il en soit, Légendes Pokémon : Arceus est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis quelques semaines.