Octopath Traveler baisse de prix pour fêter ses 2 millions de ventes

Octopath Traveler dépasse les 2 millions de ventes et s’offre un rabais de 50% sur eShop et Steam.

Bientôt 2 ans que Octopath Traveler a vu le jour, et celui qui a souvent été comparé à Final Fantasy VI pour sa capacité à mettre en avant non pas un, mais jusqu’à 8 personnages principaux, est en train de récolter tranquillement les lauriers d’un succès que l’on pense amplement mérité. Pour une nouvelle licence en devenir, ce jeu avait pourtant tout pour se casser les dents, à commencer par ses graphismes en HD-2D qui ne manquent pas de charme certes, mais qui représentaient une prise de risque non négligeable. Il en va de même pour son système de combat au tour par tour, qui même s’il est plus dynamique qu’un Final Fantasy VI, reste bien loin des action-RPG plus dans l’air du temps.

Malgré tout, Octopath Traveler a réussi à convaincre en alliant une certaine vision du passée à une modernité relative, pour créer un jeu, qui avec ses 2 millions de ventes, n’est clairement pas qu’un succès de niche. De quoi rassurer le studio pour la suite, et surtout de quoi donner à Square Enix une bonne raison de persévérer dans cette direction qui semble payer.

Pas d’information concernant le potentiel Octopath Traveler 2 aujourd’hui, mais une excellente nouvelle tout de même, puisque si vous vouliez enfin tenter l’expérience à moindre coût, c’est l’occasion rêvée. Dès à présent vous pouvez donc retrouver ce titre à moitié prix sur Steam et sur le Nintendo eShop, et avec sa durée de vie, cela aura de quoi vous occuper un sacré moment, surtout qu’en cette période de confinement, il faut bien trouver de quoi s’occuper à l’intérieur.