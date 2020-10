The Mandalorian s’invite sur Star Wars: Squadrons

Les fans de la franchise créée par George Lucas ont récemment été honorés avec la sortie de Star Wars: Squadrons, le nouveau titre sorti des studios EA et qui vise à offrir une expérience de jeu immersive axée sur les batailles aériennes dans l’espace. L’un des aspects particuliers du titre est qu’il n’a pas été conçu selon le modèle “game-as-a-service”, et ne devait donc pas recevoir de contenu post-lancement.

Cependant, EA Motive a surpris les joueurs en annonçant une mise à jour gratuite qui ajoutera du contenu thématique à The Mandalorian pour célébrer l’arrivée de la deuxième saison sur Disney Plus.

À partir du mercredi 28 octobre donc, les joueurs pourront décorer les cockpits de leurs vaisseaux avec des figurines de l’adorable Baby Yoda ou de l’androïde IG-11, une paire d’hologrammes d’un Blurrg et d’un chasseur de primes, et même deux décorations à accrocher sur le toit du vaisseau, la plus sympathique étant le vaisseau que le Commandant pilote pendant les multiples épisodes de la série. Et peu importe votre faction, rassurez-vous, il y aura du contenu pour tout le monde !

Bien entendu, nous ne sommes pas dupes au point de ne pas remarquer le marketing de bas étage de Disney qui perd continuellement des abonnés sur sa plateforme de streaming et qui espère un regain d’activité avec The Mandalorian, l’une des seules créations du géant américain pour le moment.

Un cadeau aux allures de publicité donc, qui offre une certaine ironie générale combinée à un jeu développé et édité par Electronic Arts, connu et reconnu dans le secteur pour être un apôtre de l’argent facile, n’hésitant jamais à nous glisser de la pub sous toutes ses formes afin de récupérer quelques crédits républicains.

Star Wars: Squadrons est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et bien qu’il soit sorti plus tôt ce mois-ci, il a récemment été confirmé qu’EA Motive travaille déjà sur de multiples projets non annoncés en rapport avec la franchise.