Mario Golf Super Rush – Un dernier trailer pour vous inviter au club

Nous y sommes presque ! D’ici un mois, les habitants les plus célèbres du Royaume Champignon vont se retrouver sur les fairways afin de disputer un tournoi de golf, crampons aux pieds, sept longues années après le précédent épisode. Si l’actualité de Nintendo n’a aucun secret pour vous et que vous suivez les frasques sportives de Mario et de sa clique, vous savez que nous parlons de Mario Golf Super Rush, premier jeu de la série sur Switch, qui s’illustre aujourd’hui avec un trailer inédit.

Nintendo nous propose une vidéo qui a la lourde tâche de nous résumer ce que le jeu nous proposera une fois la partie lancée. S’il revient notamment sur le mode libre et le retour du mode scénario (mettant en scène vos Miis que vous aurez probablement dépoussiérés avec Miitopia dont la sortie est fixée au 21 mai), il est aussi l’occasion de présenter un peu plus longuement les modes exclusifs : le mode Speed Golf et l’inédit Golf Melee.

Ce mode flambant neuf fonctionne presque pareil que le Speed Golf. Il s’agira de faire la course contre des adversaires pour terminer un circuit. Cependant, si le mode Speed Golf implique de compléter un circuit, le mode Golf Melee, lui, vous imposera de rentrer votre balle dans trois trous (sur neuf). Naturellement, vous pourrez également utiliser des objets pour accélérer votre avancée.

On ajoutera pour terminer que ce trailer nous permet de découvrir les tenues originales de certains des personnages ainsi que l’arrivée d’un duo inédit dans la série : le Roi Bob-Omb (de Mario 64, avec sa légendaire moustache) et Bill Dozer, portant le casting à seize personnages. On rappelle également que les différents modes (sauf le mode solo) pourront être joués en multijoueur local ou en ligne jusqu’à quatre joueurs. Alors, comptez-vous céder aux charmes de Mario Golf Super Rush et retourner sur le green avec les frères plombiers ?