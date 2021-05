Switch – Parmi les acheteurs de l’an dernier, beaucoup doublaient la mise

Il y a quelques jours déjà, nous vous rapportions les chiffres de l’année 2020 de la console hybride de Nintendo, un chiffre impressionnant déjà et qui pourrait bien continuer de briser des records à la vitesse où la bécane s’écoule… Effectivement, 2020 a été une année faste pour Big N (entre autres, hein) qui, profitant du manque de préparation des différents pays du monde face à cette nouvelle crise sanitaire, a su tirer son épingle en vendant de nombreuses Switch, mais en convainquant également de nombreux foyers déjà équipés de remettre le couvert…

Et qui d’autre que le visage de Nintendo of Japan pour annoncer la nouvelle ? C’est lors d’une séance de questions/réponses avec les actionnaires que le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a partagé cette information et dévoilé plein d’autres petites données sympathiques (que vous retrouverez dans le compte-rendu de cet échange en cliquant sur le lien dans les sources). D’après lui, c’est environ 20% de familles déjà équipées qui ont racheté la console l’an dernier, un succès que l’on peut probablement imputer à de nombreux facteurs.

On ne va pas faire le tour des qualités de la console (d’autant que Nintendo lui-même ne l’a pas fait auprès de ses actionnaires), mais on pourra probablement imputer cette vitalité à sa flexibilité (à la fois console de salon et portable), l’augmentation conséquente du temps passé à la maison avec les confinements, mais aussi au succès d’Animal Crossing: New Horizons et de son buzz…

Enfin si, le CEO l’a confirmé à demi-mot. Questionné sur la part d’utilisateurs actifs de la console, l’homme en charge de la compagnie a précisé qu’avec le lancement du dernier Animal Crossing, la console a généré une forte hausse des utilisateurs actifs, un score qui s’est affaissé avant de revenir avec un pic record, le plus grand nombre d’utilisateurs enregistrés depuis le lancement de la console, atteint pendant les fêtes de fin d’année.

Naturellement, Big N continue de voir gros et garde des objectifs très élevés pour l’exercice fiscal 2021, espérant notamment écouler 25,5 millions de consoles. Pour atteindre cet objectif, il mise sur la croissance continue des ventes en Asie tout en continuant à séduire les joueurs occidentaux n’ayant pas encore cédé aux charmes de la console en rappelant la richesse de son catalogue actuel et en abreuvant le marché de nouveaux softs… Et puis bon, puisqu’elle tourne en rumeur depuis des mois, pourquoi ne pas en remettre une couche en ajoutant nous-mêmes la Switch Pro dans le débat…

Alors, qu’en pensez-vous ? La machine de Big N est-elle dans votre collection ? En avez-vous une ou plusieurs ? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à en acheter plus d’une ? N’hésitez pas à partager votre cas dans les commentaires. Et, une fois encore, on rappelle que le compte-rendu de ce débat entre Nintendo et ses actionnaires est à retrouver dans les sources (d’autant qu’il soulève des questions amusantes comme les différences de popularité de la console entre les différentes régions et une anecdote sur le blocage du canal de Suez).