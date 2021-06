[E3 2021] Rocksmith+ relance le vibrato d’Ubisoft

L’une des surprises de l’Ubisoft Forward, ce fut cette annonce d’une nouvelle itération de Rocksmith, sobrement intitulée Rocksmith+. Jeu de rythme qui n’en pas vraiment un, serious game qui ne se prend pas au sérieux, la licence d’Ubi a un statut à part sur la scène vidéoludique, et pour cause : là où Guitar Hero et Rock Band se proposent juste de vous divertir en faisant comme si vous jouiez vraiment, Rocksmith se définit comme une véritable méthode d’apprentissage de la musique, par la pratique.

Méthode qui a déjà trouvé plus de 5 millions d’amateurs en presque 10 ans d’existence, le premier opus étant sorti en 2012, et ayant eu pour seul successeur un Rocksmith 2014 Remastered deux ans plus tard. Ne fuyez pas pour autant, car la licence d’Ubi a réussi à trouver le parfait équilibre entre didactique et pur fun. C’est donc avec une certaine satisfaction que les Forgeurs de Rock vont accueillir ce nouveau Rocksmith+, qui revient sous une forme quelque peu différente.

C’est sous la forme d’un service d’abonnement que la Forge du Rock revient pour animer vos soirées en faisant chauffer vos cordes et crier vos vibratos. Et sur ce coup là, Ubisoft joue la transparence, puisque les tarifs nous sont déjà connus. Il vous faudra débourser 14,99 € par mois, de 39,99 € pour un forfait de trois mois et de 99,99 € pour un forfait de douze mois afin de pouvoir voir vos skills de gratteux grimper en flèche.

Et ne vous laisser pas abuser par son nom, car Rocksmith+, comme ses aînés, ne se limite pas au rock : vous pourrez aussi toucher au classique, au hip-hop, à la pop, au métal, à la country, au R&B… Compatible avec les guitares électriques, acoustiques, et avec les basses, le soft compte bien confirmer son titre de seul maitre à bord sur le navire des méthodes d’apprentissage interactives de la musique.

Ubi compte également sur l’ajout de nouvelles features telle que le Workshop Rocksmith, un nouveau système d’ajout de contenus par les utilisateurs, qui autorisera la modification, la création, et l’ajout de nouveaux arrangements qui iront incrémenter votre playlist de chansons favorites. Nul doute que la communauté Rocksmith (toujours très vivante même après 10 ans d’existence) saura en tirer parti.

Si vous voulez tester gratuitement Rocksmith+ sur PC avant sa sortie sur consoles, une bêta fermée du jeu sera disponible cet été. Pour en profiter, sortez les médiators, et mettez tous les potards à 11 sur le site officiel d’Ubi.