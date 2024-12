XDefiant – Ubisoft coupe (déjà) les serveurs du jeu

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent à un rythme soutenu pour Ubisoft, même quand ce dernier essaie de se faire discret. Absent du planning de sortie de fin d’année après le décevant Star Wars Outlaws et le report d’Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft réussit tout de même à passer une tête dans l’actualité, et pas de la meilleure des manières : pour annoncer la fermeture du free-to-play XDefiant.

Sorti le 21 mai 2024, le FPS fermera définitivement ses portes le 3 juin 2025, tout juste après avoir tristement fêté son premier anniversaire avec les derniers joueurs qui seront encore de la partie. Car depuis hier, il n’est plus possible de télécharger le jeu ni de s’y enregistrer. Les achats ayant été faits il y a moins de 30 jours seront également rapidement remboursés, tout comme les joueurs ayant investi dans un Ultimate Founder’s Pack, ainsi que l’annonce le producteur du jeu, Mark Rubin, sur X.

Hello XDefiant Fans,

I am unfortunately here today to announce that XDefiant will be shutting down.

Starting today (December 3, 2024), new downloads and player registrations will no longer be available. We will still release our Season 3 content in the near future (exact date…

— Mark Rubin (@PixelsofMark) December 3, 2024