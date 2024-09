XDefiant – La mort attendra pour le free-to-play d’Ubisoft

Paru le 21 mai dernier, le free-to-play d’Ubisoft avait donné lieu à une performance quelque peu surprenante. Alors que l’on en attendait pas grand-chose, de-ci de-là, le shooter avait fait démentir les spéculations négatives en accueillant un chiffre bien plus qu’honorable pour ses premiers jours de mise en service. Depuis, les mois se sont écoulés et l’engouement autour du titre s’est apparemment perdu.

Et même si aucune donnée ne peut en attester pour le moment, il semble y avoir des certitudes parmi les « spécialistes », et notamment du côté du site d’information Insider Gaming. Tom Hendersen, à l’origine de l’article en question, avançait en effet une flopée d’éléments assez peu reluisant sur le sujet, y compris sur le studio à l’origine de développement : Ubisoft San Francisco, lequel studio présenterait un environnement de travail peu propice.

Mais, au-delà de cela, des propos quant à une fin proche du jeu auraient circulé en interne. Une fin qui pourrait donc se prononcer en novembre prochain si aucune amélioration n’est observée.

Une menace bien réelle ? Possible. D’autant que l’on voit bien trop souvent des œuvres de cet acabit courir à un rapide déclin. Et l’actualité récente, concernant un Concord par exemple ou un Exoprimal (et ce même s’il s’agit de modèle un peu différent) ne va pas aider à rassurer la communauté quant à sa longévité. Cependant, l’affolement ne devrait nullement gagner la foule si l’on en croit les nouveaux propos partagés par le producteur du jeu Mark Rubin. Via un post de blog, il l’affirme :

« XDefiant n’est pas mourant. »

Selon lui, le titre a certes des points à améliorer, mais il conserve bel et bien un potentiel à exploiter. Un potentiel auquel semble croire la société mère Ubisoft. D’ailleurs, comme pour illustrer la parole émise et montrer les ambitions affichées, Rubin a accompagné ses mots d’une nouvelle feuille de route du jeu, annonçant de fait les saisons à venir et le contenu qui les accompagnera.

Dans leur constitution, les saisons futures (les 2,3 et 4) auront quelques points de similitudes tel que l’apport de nouvelles factions, d’armes inédites ou encore la proposition de nouveaux lieux. Toutes ces choses se proposant, à chaque fois, au nombre de trois. À cela s’ajoutera également des spécifiés, à l’instar d’événements propres. Ce qui contribuera sans aucun doute à attribuer de la variété, et de fait maintenir l’intérêt des joueurs.

Alors, tout cela sera-t-il suffisant pour raviver l’intérêt des joueurs, voire même attirer de nouveaux participants ? Probablement pas. Ubisoft n’accorderait finalement qu’un léger sursis à son titre, qui, aura certainement grand-mal à échapper à l’oubli.