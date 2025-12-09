Sortie consoles et roadmap compétitive, Riot Games fixe le futur de 2XKO

Avec la conclusion de l’année 2025, 2XKO va terminer sa première série de compétitions, « First Impact ». Une initiative de Riot Games pour promouvoir la compétition du tout nouveau jeu de combat du studio à travers les évènements organisés par la communauté du versus fighting.

Cet ensemble de tournois aura permis au jeu de se placer au milieu de ses concurrents, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a eu du succès. La franchise League of Legends et l’aspect free-to-play a permis d’attirer de nouveaux joueurs, tandis que la présence des frères Cannon au développement et de Riot Games à l’édition a rassuré les vétérans du genre quant au suivi du jeu et de sa compétition.

Dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube dédiée au jeu, les développeurs reviennent sur cet engouement, tout en communiquant sur la suite de 2XKO.

Sortie consoles et 1.0

Riot Games est principalement un acteur de jeux PC, il était donc tout naturel de débuter l’aventure 2XKO sur ce support. Les sorties sur consoles de salon du studio ne concernent que les jeux de feu Riot Forge, le studio annexe de Riot Games qui proposaient des jeux à plus petite échelle, ou bien des ajouts supplémentaires destinés à toucher un public plus large, mais tout de même plus faible que la base de joueurs PC pour Valorant.

Cependant, pour les jeux de combat, la console de salon est de loin le support plébiscité. Un jeu de combat qui souhaite se positionner efficacement dans le genre se doit de proposer une version sur consoles, rien que pour que les joueurs puissent revivre leurs soirées canapé.

C’est pourquoi Riot Games annonce que 2XKO sera bientôt disponible sur Xbox Series X et S, et sur Playstation 5. Pour l’instant, seule une fenêtre de janvier 2026 a été annoncée. Cette sortie pourrait être l’occasion pour le jeu de terminer sa période d’accès anticipé entamée en octobre. À la fois pour marquer la sortie sur consoles comme un aspect essentiel du titre, et pour lancer officiellement le début du circuit compétitif, la version 1.0 de 2XKO pourrait coïncider avec cette disponibilité sur de nouveaux supports.

Que cela soit le cas non, les attentes pour la suite de 2XKO sont assez évidentes pour la plupart des joueurs. La diversification du catalogue de personnages doit être une priorité, autant en termes d’esthétique, qu’en termes de style de jeu. Il est compréhensible que Riot Games ait voulu surfer sur l’énorme succès d’Arcane pour une promotion facile de son titre, mais le résultat reste que presque la moitié du roster vient de la région de Zaun et Piltover, théâtre de la série animée.

Aussi, l’archétype du big body est très représenté dans le jeu, avec quatre personnages sur onze qui le représentent. Le souci que pose l’abondance de cet archétype, c’est sa tendance à ne pas s’imposer dans la compétition. En réponse, un personnage a énormément dominé, au point parfois d’être présent dans toutes les équipes du haut d’un tournoi : Ekko, un personnage rapide, évasif et polyvalent. Ainsi, une multiplication des personnages de ce genre pourrait au moins diversifier les équipes en tête des compétitions.

À Zaun, fais comme les Zauniens

Pour la suite de son circuit compétitif, 2XKO partira à contre-courant des autres productions Riot Games. Au lieu d’organiser ses propres évènements, l’éditeur américain préfère encourager le savoir-faire des organisateurs de tournois qui officient au sein de la FGC depuis des années. Loin du contrôle total des éditeurs des évènements esports habituels, la FGC s’est forgée une identité indépendante, basée sur le fait que ses membres sont à la fois les compétiteurs, le public et les gérants des tournois.

La compétition sur 2XKO en 2026 sera découpée en cinq saisons, chacune comprenant trois tournois Challenger (régionaux) et un Major. Les tournois sélectionnés profiteront d’un soutien financier de la part de l’éditeur, d’une communication boostée, et de prix supplémentaires pour les vainqueurs.

Et en parlant de prix, Riot Games accentue la mise en avant des duos initiée lors du First Impact. Cette fois, une prime sera accordée au duo qui se placera le mieux dans chaque tournoi soutenu par le studio. Cette prime encouragera encore plus les joueurs à se chercher un partenaire. Une initiative qui suffira peut-être à faire émerger assez de duos pour organiser à l’avenir des tournois 1v1 et 2v2 distincts ?

Cette manière de jouer est une particularité à cultiver, car 2XKO aura bientôt de nouveaux concurrents bien plus proches de sa formule avec Invincible VS. et MARVEL Tokon: Fighting Souls. Espérons que les joueurs habitués aux duels voudront bien se prêter au jeu afin que les deux formats puissent jouir d’une popularité suffisante pour coexister.