Après une bêta fermée, 2XKO ouvrira bientôt son accès anticipé

Riot Games continue le développement de 2XKO, son jeu de combat. Après deux périodes d’alpha, une période de bêta fermée a débuté le 9 septembre, période durant laquelle Riot a pu récolter plus d’informations sur la direction à suivre pour son jeu. Et après un mois seulement, le jeu sera disponible en accès anticipé dès le 7 octobre.

Tout s’enchaîne

Il est presque étonnant de voire 2XKO avancer si vite. Il fut annoncé en 2019 pour les dix ans de League of Legends, couplé à l’annonce de Valorant, respectivement nommés « Project L » et « Project A ». Alors que l’un s’imposait comme un concurrent à Counter-Strike, peu de nouvelles étaient données de l’autre, dont on doutait presque de la continuité du développement. Puis, en 2023, une première alpha est mise en place, ainsi qu’une communication plus régulière sur l’avancement du développement du jeu. Et cette bêta entamée début septembre ne sera pas de longue durée. Riot Games a l’air déjà confiant sur l’état de 2XKO, et le studio semble suivre une stratégie similaire à celle déployée pour Valorant, qui était lui aussi resté en bêta deux petits mois avant sa sortie.

Si Riot testait ses serveurs durant cette bêta, une nouvelle tranche de joueurs mettait enfin les mains sur 2XKO, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il promet déjà beaucoup. Malgré un roster restreint (seulement neuf champions disponibles), il y avait déjà fort à faire pour creuser le jeu, tant le système de « tag assist » apporte une grande profondeur au titre. Travailler les enchaînements d’un seul personnage ne suffit pas dans ce jeu qui se joue avec deux champions, les interactions entre les personnages sont essentielles pour maîtriser complètement le gameplay de 2XKO. Heureusement, l’afflux de débutants a été anticipé, et le jeu propose de nombreux tutoriels pour maîtriser toutes les mécaniques du jeu. À cela se rajoutera lors de l’accès anticipé les Épreuves de combos, des défis pour chaque personnage permettant de pratiquer et apprendre des combos de plus en plus complexes.

La sortie de l’accès anticipé marquera la fin des réinitialisations de progression. Le déploiement de passes de combat ainsi que la sortie d’un nouveau champion sont autant de contenus qui pourront être récupérés dès le 7 octobre. À cela s’ajoute la promesse de cinq sorties de champions par an. Un chiffre plutôt élevé pour un jeu qui veut s’inscrire sur la durée. Le casting pourrait finir par être trop fourni au bout de quelques années de vie, même si au vu de la quantité colossale de champions dans League of Legends, la source ne tarira pas de sitôt.

Pensé pour la compétition

Un nouveau jeu de combat, ça se célèbre, surtout lorsque celui-ci est édité par une boîte habituée à l’Esport. Et Riot Games a de grandes prétentions pour l’avenir de 2XKO. Alors que des tournois communautaires ont déjà été organisés, Riot Games prévoit de soutenir 22 autres tournois d’ici la fin de 2025. Un circuit compétitif déjà bien fourni qui permettra aux grands joueurs de se confronter et d’établir les premières métas, et aux organisateurs de prendre leurs marques.

Les tournois soutenus recevront un prix de la part de Riot, ainsi qu’un prix supplémentaire pour ceux qui gagneront en duo. De cette manière, Riot cherche à orienter la compétition du jeu vers le 2v2, un style de jeu rarement vu sur la scène des jeux de combats, mais qui rajoute un cachet sans pareil aux confrontations. Si les duels ont leurs avantages, Riot Games a toujours préféré mettre en avant l’esprit d’équipe dans la compétition de ses jeux plutôt que les individualités, et 2XKO semble avoir été pensé avec cette idée en tête.

Enfin, la saison classé 0 débutera avec l’accès anticipé. Le jeu est déjà muni d’un mode classé, mais ce n’est qu’à partir du 7 octobre que le classement de fin de saison rapportera des récompenses aux meilleurs joueurs. Pas moins de cinq saisons rythmeront chaque année de 2XKO, chacune apportant avec elle un nouveau champion. De quoi réinjecter régulièrement du contenu dans le jeu, pour maximiser la rétention des nouveaux joueurs pour un genre de jeu qui peine à convaincre le grand public. Peut-être que Riot Games saura faire la différence avec 2XKO.