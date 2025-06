Marvel Tokon – L’esprit FighterZ infusé de super-héroïsme

Dans la foulée de l’annulation du très attendu jeu Black Panther chez EA, Marvel ne laisse pas le ring vidé bien longtemps. À l’occasion du dernier State of Play, Marvel et PlayStation Studios ont dévoilé une création inédite et musclée : Marvel Tokon: Fighting Souls, un jeu de combat en 4v4 signé Arc System Works, le prestigieux studio japonais à l’origine des flamboyants Guilty Gear et Dragon Ball FighterZ. Prévu pour 2026 sur PS5 et PC, ce titre s’annonce comme un cocktail nerveux de style, d’accessibilité et de démesure super-héroïque.

Des coups, des capes et des couleurs

Marvel Tokon: Fighting Souls s’annonce comme une relecture nerveuse et éclatante de l’univers Marvel. Chaque héros, de Captain America à Tornade, en passant par le Docteur Fatalis, Ms. Marvel ou Ghost Rider, arbore un design repensé : fidèle aux comics tout en s’autorisant une touche d’originalité bienvenue. Le gameplay, quant à lui, épouse les pouvoirs emblématiques de chacun, proposant une panoplie d’attaques mêlant coups normaux, techniques spéciales et mouvements uniques. Le tout se déploie dans des arènes vivantes, destructibles, parfois même dynamiques au point d’exploser sous nos yeux.

Fait rare dans le genre : nul besoin de jongler entre plusieurs personnages pour briller. Fighting Souls mise sur une accessibilité étudiée, permettant à chacun de se concentrer sur un combattant unique, tout en appelant ses alliés à la rescousse pour des combos en chaîne. Le système mêle commandes classiques et entrées simplifiées, pour que l’intensité visuelle ne rime pas forcément avec complexité technique. L’objectif ? Offrir une expérience qui flatte les yeux sans punir les pouces, tout en séduisant les vétérans du versus fighting.

Marvel vs. ArcSys : un crossover de rêve ?

Si Capcom reste à jamais associé aux grandes heures du versus Marvel, le passage de relais à Arc System Works paraît presque évident. Le studio japonais, qui a largement redéfini les codes du jeu de combat contemporain, applique ici une formule déjà éprouvée : un système accessible mais profond, qui rappelle celui de Dragon Ball FighterZ, et une direction artistique ciselée, stylisée à l’extrême, déjà remarquée dans la bande-annonce.

Avec encore de nombreuses révélations à venir (personnages, arènes, modes de jeu) Marvel Tokon: Fighting Souls pourrait bien s’imposer comme le nouveau rendez-vous incontournable des amateurs de bastons super-héroïques. En attendant, entre deux parties de Marvel Rivals, difficile de ne pas rêver à un duel flamboyant en cell-shading entre Spider-Man et le Docteur Fatalis.

Quand Marvel cogne fort, DC encaisse

Au-delà du simple effet d’annonce, ce Fighting Souls semble s’inscrire dans une dynamique très favorable pour Marvel. Malgré l’annulation récente de Black Panther, la maison des idées affiche une forme olympienne : le succès critique et commercial de Spider-Man 2, la popularité explosive de Marvel Rivals, la grande attente autour du Wolverine d’Insomniac, et la promesse intrigante de Marvel 1943: Rise of Hydra.

À l’inverse, DC semble peiner à suivre la cadence. Entre l’échec critique et commercial de Suicide Squad: Kill the Justice League, l’annulation brutale du seul jeu Wonder Woman, ou encore la disparition chaotique de Multiversus (où les figures de DC tenaient pourtant le haut de l’affiche), les signaux sont alarmants. Sur les réseaux sociaux, les comparaisons ne tardent pas : les deux volets d’Injustice, jadis références du genre, apparaissent aujourd’hui figés dans le passé, éclipsés par une nouvelle génération de jeux de combat plus dynamiques et audacieux. Et si la franchise Batman Arkham se prépare à faire son retour, cela ressemble surtout à un geste désespéré pour renouer avec une ère plus glorieuse.

Dans ce contexte, Marvel Tokon: Fighting Souls tombe à point nommé, apportant à la licence une nouvelle corde à son arc ; stylisé, prometteur, et, on veut le croire, étonnamment accessible, le jeu d’Arc System Works pourrait bien s’imposer comme la nouvelle référence du combat en équipe super-héroïque…